Πάτρα: Μαζεύουν, επιτέλους, τις κατεστραμμένες προβλήτες στη Μαρίνα

Σε ανάσυρση των κατεστραμμένων προβλητών προχωρά ο Δήμος Πατρέων, από τη Μαρίνα της Πάτρας, μετά και το πρόσφατο αποκαλυπτικό drone βίντεο που έκανε τον γύρο της Ελλάδας, το οποίο αποκάλυπτε την άθλια κατάσταση των εξεδρών.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση που έχει αναρτήσει,η ανάσυρση έχει προγραμματιστεί για την Παραδκευή 14 Νοεμβρίου και για τον λόγο αυτό "απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων στον δρόμο εντός της Μαρίνας, από την γλίστρα (πλησίον Λάγιου , προς το θεατράκι, την Παρασκευή από τις 7 .00 ως τις 16.00".

Στη Μαρίνα της Πάτρας , ένα από τα πιο γραφικά σημεία της πόλης, εδώ και πολύ καιρό δεσπόζουν οι κατεστραμμένες προβλήτες με την εικόνα μάλιστα όταν καταγράφεται από drone να είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική.