Πάτρα: Στους δρόμους οι συνταξιούχοι της Δυτικής Ελλάδας- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Τα αιτήματά τους

Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι συνταξιούχοι και στην Πάτρα, οι οποίοι πραγματοποίησαν συλλαλητήριο στην πλατεία Γεωργίου ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Συνταξιούχοι  από όλη τη Δυτική Ελλάδα έδωσαν αγωνιστικό τους ραντεβού στην Πάτρα, συμμετέχοντας στην περιφερειακή συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου.

Τη συγκέντρωση οργάνωσαν τα Συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία Δυτικής Ελλάδας, τα οποία καλούν σε μαζική συμμετοχή και συνέχιση του αγώνα για αξιοπρεπείς συντάξεις και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε τώρα πραγματικές λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά μας. Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη ΤΩΡΑ».
Παράλληλα, ζητούν ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές.

Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και δίκαιη μεταχείριση από την πολιτεία.

