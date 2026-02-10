ΕΝΦΙΑ, Airbnb και δηλώσεις: Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι έως το τέλος Φεβρουαρίου

Τρεις κομβικές προθεσμίες μέσα στον Φεβρουάριο λειτουργούν ως φίλτρο για φόρους, ελαφρύνσεις και πρόστιμα και καθορίζουν το πώς θα διαμορφωθεί ο φορολογικός λογαριασμός χιλιάδων πολιτών το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για τις ημερομηνίες που συνδέονται με την έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες, την οριστικοποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το 2025 και την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών από εργοδότες και φορείς συντάξεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις.

Η πρώτη προθεσμία εκπνέει στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και αφορά τους ιδιοκτήτες κατοικιών που θέλουν να «κλειδώσουν» έκπτωση έως 20% στον φετινό ΕΝΦΙΑ. Για να χορηγηθεί η μείωση, η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη υποχρεωτικά για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μέσα στο έτος, με ελάχιστο κεφάλαιο κάλυψης 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η πλήρης έκπτωση 20% αφορά ακίνητα με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει ολόκληρο το έτος, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας η μείωση περιορίζεται στο 10%. Αν η ασφάλιση καλύπτει μικρότερο διάστημα, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά και δεν χάνεται. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ και για όσους είχαν καταθέσει αίτηση και πέρυσι τα στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα, με δυνατότητα ελέγχου και διορθώσεων πριν από την οριστική υποβολή. Το μέτρο έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν την ασφάλιση όχι μόνο ως προστασία από φυσικές καταστροφές αλλά και ως εργαλείο φορολογικής ελάφρυνσης.

Η δεύτερη κρίσιμη προθεσμία αφορά τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έως τις 27 ή, το αργότερο, τις 28 Φεβρουαρίου 2026 θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για το έτος 2025 στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της ΑΑΔΕ, διορθώνοντας τυχόν λάθη, κενά ή παραλείψεις στις προσωρινές δηλώσεις. Τα στοιχεία που «κλειδώνουν» στο Μητρώο είναι εκείνα με βάση τα οποία προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο και τυχόν αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε φορολόγηση στο 100% των δηλωθέντων ποσών, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν εισπραχθεί. Η διαδικασία επιτρέπει χωρίς πρόστιμο τη διόρθωση καταχωρήσεων, την προσθήκη λοιπών δικαιούχων και τον επιμερισμό των εισοδημάτων με βάση τα πραγματικά ποσοστά. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που αποστέλλουν διεθνείς πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO, με πλήρη εικόνα για εισοδήματα, ημέρες μίσθωσης, τραπεζικούς λογαριασμούς και προμήθειες, ενώ τα πρόστιμα για παραβάσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως το 50% των ακαθάριστων εσόδων, με κατώτατο όριο τις 5.000 ευρώ.

Η τρίτη προθεσμία, επίσης έως τις 27 Φεβρουαρίου, αφορά τη μισθωτή εργασία και τις συντάξεις, καθώς μέχρι τότε εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς πρέπει να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων για το 2025. Η έγκαιρη και σωστή αποστολή τους είναι κρίσιμη, καθώς από αυτά τα στοιχεία θα αντληθούν τα προσυμπληρωμένα εισοδήματα των φορολογουμένων, περιορίζοντας τον κίνδυνο λαθών και την ανάγκη υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων αργότερα. Καθυστερήσεις ή ανακρίβειες στις βεβαιώσεις μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη της φορολογικής διαδικασίας και πρόσθετη ταλαιπωρία για τους πολίτες.