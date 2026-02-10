Στο Αεροδικείο σήμερα ο σμήναρχος που κατασκόπευε για την Κίνα

Η ώρα της απολογίας του στο Αεροδικείο Αθηνών έφτασε για τον 54χρονο Σμήναρχο που συνελήφθη με την κατηγορία για κατασκοπεία την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας σοκ στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και ποικίλα ερωτήματα για το βαθμό διείσδυσης της Κίνας στα δυτικά συστήματα εθνικής ασφαλείας.

Οι… απόστρατοι

Ο 54χρονος Σμήναρχος αναμένεται να επιχειρήσει υποβάθμιση του κατηγορητηρίου εναντίον του, επιχειρώντας να συνδέσει τη δράση του με την αναζήτηση απασχόλησης μετά την συνταξιοδότηση του, κάτι το οποίο δεν απαγορεύεται ως προοπτική, αν και το υφιστάμενο πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές. Και αυτό, γιατί η απασχόληση σε ιδιωτικές εταιρίες ή η παροχή υπηρεσιών σε τρίτες χώρες συνιστά το σύνηθες εργασιακό καταφύγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς, ωστόσο, να τίθενται περιορισμοί, όπως η παροχή υπηρεσιών σε χώρες εντός του ΝΑΤΟ ή άλλες με ενεργό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας με την ΕΕ.

Για το λόγο αυτό, οι έρευνες των Αρχών αναφορικά με την πραγματική δικτύωση του κατασκόπου επεκτείνονται σε απόστρατους της Πολεμικής Αεροπορίας, με τρία άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί και παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτη χώρα, να βρίσκονται στο στόχαστρο, όπως και συνάδελφοι του, εν ενέργεια ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, με τους οποίους διατηρούσε επαφή, τα τελευταία χρόνια.

Μετά το αρχικό σοκ και με δεδομένη πλέον την απόπειρα κατασκοπείας από πλευράς του Πεκίνου, που δεν έχει προηγούμενο για το Πεντάγωνο, «από μηδενική βάση» ερευνώνται τώρα αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και ενώ στα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα είναι το πως διέφυγε η χρήση των διπλών κινητών τηλεφώνων από τον συλληφθέντα κατάσκοπο, όπως και η αρθρογραφία του για την Κίνα, στην οποία αναδεικνύει το «τεχνολογικό θαύμα» του Πεκίνου, γράφοντας επώνυμα και σε κλαδικά περιοδικά, όπως αποκάλυψε το «ΘΕΜΑ».

Τα σενάρια

Την ίδια ώρα, σχεδόν προεξοφλείται ότι ο συλληφθείς κατάσκοπος οδεύει προς προφυλάκιση, αντιμετωπίζοντας βαριές ποινές που επισείουν ακόμη και 20 χρόνια κάθειρξη σε στρατιωτικές ή πολιτικές φυλακές και αφού εφαρμοστεί η στέρηση της ιθαγένειας, όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που ψηφίστηκε πρόσφατα. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να μετέφερε στην Κίνα απόρρητες πληροφορίες ΝΑΤΟικου ενδιαφέροντος, δεν αποκλείει την έκδοση του σε Τρίτη χώρα, εφόσον θα έχει στερηθεί την ιθαγένεια και εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.

Πολύ περισσότερο, όταν θεωρείται από δύσκολο έως ανέφικτο να εντοπιστεί ο Κινέζος σύνδεσμος, με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή ο 54χρονος Σμήναρχος, καθώς αποτελεί πάγια τακτική η απόκρυψη της πραγματικής του ταυτότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το όνομα «Στίβεν» αποτελεί το μοναδικό στοιχείο ταυτότητας που έχει μέχρι στιγμής προκύψει από την κατάθεση του κατηγορούμενου αξιωματικού. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το αν πρόκειται για πραγματικό όνομα ή για επιχειρησιακό ψευδώνυμο, κάτι που θεωρείται σύνηθες σε υποθέσεις αντικατασκοπείας.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα επικεντρώνεται και στην οικονομική κατάσταση του 54χρονου Σμήναρχου, ο οποίος είχε πρόσφατα υπηρετήσει στην Κύπρο, στοιχείο κομβικό και για τις τυχόν επαφές του με ενδιάμεσους, πριν την απευθείας προσέγγιση από τον Κινέζο σύνδεσμο. Αλλά και διότι οι απολαβές που απολαμβάνουν οι υπηρετούντες αξιωματικοί στην Κύπρο είναι πολλαπλάσιες των αποδοχών τους στην Ελλάδα, στην οποία επιστρέφουν έχοντας στην πλειοψηφία τους δημιουργήσει πλεόνασμα στις καταθέσεις τους. Υπό αυτήν την έννοια, η έρευνα αγγίζει και την οικονομική επιφάνεια του συλληφθέντα - κατασκόπου, ο οποίος φέρεται να είχε εφοδιάσει τον αξιωματικό με ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης για τη διαχείριση ενός ψηφιακού πορτοφολιού (crypto wallet), ώστε να λαμβάνει τα εμβάσματα από την Κίνα.

πηγη protothema