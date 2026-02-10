Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Έλενα Καραγεωργοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Έλενα Καραγεωργοπούλου έχει στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη όπου εξηγεί τους λόγους της παραίτησής της.

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους της παραίτησης της βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχουν γίνει γνωστές και μάλιστα η επιστολή θα δοθεί στη δημοσιότητα αύριο Τετάρτη (11.2.26) που έχει συνεδρίαση η ολομέλεια.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές και διατηρεί το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος.