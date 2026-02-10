Φάμελλος: Η Καρυστιανού δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις, έχει τοποθετήσεις συντηρητικού χαρακτήρα

Κατηγορηματικός ότι η Μαρία Καρυστιανού «δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις» που έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης ο Σωκράτης Φάμελλος

Μιλώντας στο MEGA είπε ότι «στις τοποθετήσεις της κυρίας Καρυστιανού ως προς τη δημιουργία κόμματος και θέματα που έχει αναδείξει, μας βρίσκουν αντίθετους, είναι τοποθετήσεις συντηρητικού χαρακτήρα».

«Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά, ότι δεν έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης για το μπάζωμα στα Τέμπη, για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών όπως οι αμβλώσεις, με τις αναγνώσεις που κάνει για τα ελληνοτουρκικά. Το θέμα της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα Τέμπη θα το υπηρετήσουμε» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

Στο πλαίσιο αυτό παρατήρησε, μάλιστα, ότι «όσον αφορά τον προοδευτικό χώρο, ο κατακερματισμός είναι αδιέξοδος το μόνο που βοηθάει είναι να μην έχει ξεκάθαρο αντίπαλο το Μητσοτάκης»