Φάμελλος: Η Καρυστιανού δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις, έχει τοποθετήσεις συντηρητικού χαρακτήρα

«Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά, για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών όπως οι αμβλώσεις, με τις αναγνώσεις που κάνει για τα ελληνοτουρκικά» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Κατηγορηματικός ότι η Μαρία Καρυστιανού «δεν εντάσσεται στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις» που έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης ο Σωκράτης Φάμελλος
Μιλώντας στο MEGA είπε ότι «στις τοποθετήσεις της κυρίας Καρυστιανού ως προς τη δημιουργία κόμματος και θέματα που έχει αναδείξει, μας βρίσκουν αντίθετους, είναι τοποθετήσεις συντηρητικού χαρακτήρα».
«Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά, ότι δεν έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης για το μπάζωμα στα Τέμπη, για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών όπως οι αμβλώσεις, με τις αναγνώσεις που κάνει για τα ελληνοτουρκικά. Το θέμα της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τα Τέμπη θα το υπηρετήσουμε» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.
Στο πλαίσιο αυτό παρατήρησε, μάλιστα, ότι «όσον αφορά τον προοδευτικό χώρο, ο κατακερματισμός είναι αδιέξοδος το μόνο που βοηθάει είναι να μην έχει ξεκάθαρο αντίπαλο το Μητσοτάκης»
«Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι συζητάμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αξιοπιστία του προοδευτικού χώρου. Πρέπει να συγκλίνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή πρόταση για τις συνεργασίες».
Αναφερόμενος στην υπόθεση Παναγόπουλου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων και ζήτησε την παραίτησή του από την προεδρία της ΓΣΕΕ.
«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποκαλυπτόμενο σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων για τα θέματα της κατάρτισης. Νομίζω η ΝΔ διαπρέπει σε αυτό τον τομέα, θυμίζω το σκάνδαλο «σκόιλ ελικίκου», που χαρακτήρισε την πρώτη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε αυτή την υπόθεση υπάρχει μεγάλη εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων. Πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του κ. Παναγόπουλου στο θέμα αυτό και επειδή η υπόθεση πήγε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, πρέπει να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ».
