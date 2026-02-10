Πάτρα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας κατά της Ν.Ε με επιστολή στο Νίκο Ανδρουλάκη για αποκλεισμούς και «θεσμική εκτροπή» - Ποιοι υπογράφουν

Με αιχμές για θεσμική εκτροπή, αποκλεισμούς και παραβίαση των συλλογικών διαδικασιών, μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αχαϊας και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Τα στελέχη καταγγέλλουν ότι, ενώ ανακοινώθηκε η Επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, στην Αχαΐα πραγματοποιούνται κινήσεις που –όπως υποστηρίζουν– υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, με σύγκληση οργάνων χωρίς θεσμική νομιμοποίηση και αποκλεισμό εκλεγμένων μελών.

Ακολουθεί η επιστολή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

Η επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη

Σύντροφε Πρόεδρε,

Χθες, ημέρα όπου το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, εδώ στην Αχαΐα, ο ορισμένος Συντονιστής της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, χωρίς καν να έχει οριστεί η Ολομέλεια της, συγκάλεσε «Γραμματεία» της οποίας τα μέλη δεν έχουν ανακοινωθεί πουθενά από το Κόμμα, και από την οποία έχουν αποκλειστεί τα μισά εκλεγμένα μέλη της Νομαρχιακής και μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να ορίζονται μέλη της Γραμματείας, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί καν η Ολομέλεια από το Κόμμα; Ποιος έδωσε το δικαίωμα αυτό στο Συντονιστή να παρακάμπτει τις διαδικασίες του Κόμματος;

Σε έναν Νομό, όπου η Νομαρχιακή Επιτροπή

έχει να συνεδριάσει πάνω από έναν χρόνο

ότι διακινείται στον Τύπο δεν αποτελεί συλλογική απόφαση του Οργάνου

κατά την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη δεν υπήρξε καμία συμμετοχή του οργάνου στη διαμόρφωση ούτε του πολιτικού, ούτε του οργανωτικού πλαισίου και, προφανώς, καμία μετεπεξεργασία τοποθετήσεων και προτάσεων

τα μέλη του Οργάνου ενημερώνονται από τα Μέσα Ενημέρωσης για δράσεις για τις οποίες ουδέποτε υπήρξε συλλογική απόφαση

είναι προφανές ότι η διαρκής θεσμική εκτροπή και οι προσωπικές στρατηγικές καλά κρατούν, εις βάρος του Κόμματος. Είναι, εξίσου, προφανές ότι αυτοί που ομνύουν σε εσάς, είναι οι ίδιοι που υπονομεύουν εσάς αλλά και το Κόμμα.

Σύντροφε Πρόεδρε,

Επιλέξαμε έως σήμερα τη σιωπή και τη θεσμική αυτοσυγκράτηση για το καλό του Κόμματος, έχοντας παράλληλα φροντίσει, όπως γνωρίζετε, να ενημερώσουμε τόσο τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου όσο και εσάς προσωπικά για την κατάσταση αυτή.

Ελπίζαμε ότι ενόψει του Συνεδρίου θα υπήρχε ουσιαστική διόρθωση πορείας. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη.

Η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που ανακοινώθηκε σήμερα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο ανανέωσης, ενίσχυσης και επανασύνδεσης του Κινήματος με την κοινωνία. Δεν μπορεί, όμως, να ακυρώνεται στην πράξη από στρατηγικές που αναπαράγουν αποκλεισμούς, θεσμική εκτροπή και στοχευμένη πολιτική αδράνεια.

Για το καλό του Κινήματος απαιτείται πλέον σαφές τέλος στα τετελεσμένα και στη σιωπή που τα νομιμοποιεί. Η θεσμική αποκατάσταση της διαδικασίας, η ενεργοποίηση των συλλογικών οργάνων και η διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας αποτελούν προϋποθέσεις πολιτικής αξιοπιστίας.

Η ευθύνη, πλέον, είναι δική σας.



Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής

Βόγλη Έφη

Γιανναδάκης Θανάσης

Ζάκας Ηλίας

Μαρινόπουλος Παναγιώτης

Μητρογιάννη Γεωργία

Πετρόπουλος Κώστας

Παρασκευόπουλος Γιώργος



Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

Γκατζόγιας Αριστείδης

Παπαλεξάτου Αντωνία