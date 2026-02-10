Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κλειτορία: Νεκρός 49χρονος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του

Κλειτορία: Νεκρός 49χρονος εντοπίστηκε μ...

Τον αναζήτησαν συγγενείς του λόγω απουσίας επικοινωνίας – Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Νεκρός βρέθηκε ένας 49χρονος άνδρας μέσα στην κατοικία του στην περιοχή της Κλειτορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν οικεία του πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν απαντούσε στις προσπάθειες επικοινωνίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
820596
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις