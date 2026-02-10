Κλειτορία: Νεκρός 49χρονος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του

Νεκρός βρέθηκε ένας 49χρονος άνδρας μέσα στην κατοικία του στην περιοχή της Κλειτορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν οικεία του πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν απαντούσε στις προσπάθειες επικοινωνίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση