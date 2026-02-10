Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου η κηδεία της 34χρονης Ευανθίας από την Πάτρα

Στην Άρτα, όπου είναι και ο τόπος διαμονής της, θα γίνει η κηδεία της 34χρονης Ευανθίας Αγγελοπούλου από την Πάτρα.

Η άτυχη μητέρα, άφησε την τελευταία της πνοή, μέσα στο σπίτι της στην Άρτα, την ώρα που θήλαζε το βρέφος της.

Η νηπιαγωγός με καταγωγή από την Περιβόλα της Πάτρας, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στην Άρτα, καθώς ο σύζυγός της, γιατρός στο επάγγελμα, κατάγεται από την περιοχή.

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 από τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας.

Η γυναίκα αφήνει πίσω της δύο παιδιά ηλικίας 3 χρόνων και 2 εβδομάδων, τον σύζυγό της, του γονείς και τα αδέρφια της