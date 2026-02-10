Υπόθεση κατασκοπείας: Μαραθώνια η απολογία του σμηνάρχου στο Αεροδικείο

Για περισσότερες από πέντε ώρες απολογείται, από σήμερα το πρωί, στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών στην Κίνα.

Συγκεκριμένα, η ανάκριση ξεκίνησε πριν από τις δέκα το πρωί ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 20 ετών, ενώ βάσει του νέου κώδικα, στην περίπτωση καταδίκης κινδυνεύει με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειαςς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι έχει αναγνωρίσει ήδη το παράνομο των πράξεών του κατά τον αιφνιδιασμό στο γραφείο του και το ξεκλείδωμα των αρχείων από το παράνομο κινητό που έστελνε απόρρητα στοιχεία στο Πεκίνο.