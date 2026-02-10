Υπόθεση κατασκοπείας: Μαραθώνια η απολογία του σμηνάρχου στο Αεροδικείο

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 20 ετών, ενώ βάσει του νέου κώδικα, στην περίπτωση καταδίκης κινδυνεύει με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγενείας
Για περισσότερες από πέντε ώρες απολογείται, από σήμερα το πρωί, στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για διαρροή πληροφοριών στην Κίνα.
Συγκεκριμένα, η ανάκριση ξεκίνησε πριν από τις δέκα το πρωί ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα.
Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 20 ετών, ενώ βάσει του νέου κώδικα, στην περίπτωση καταδίκης κινδυνεύει με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειαςς.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι έχει αναγνωρίσει ήδη το παράνομο των πράξεών του κατά τον αιφνιδιασμό στο γραφείο του και το ξεκλείδωμα των αρχείων από το παράνομο κινητό που έστελνε απόρρητα στοιχεία στο Πεκίνο.
Ο συνήγορός του, την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι ο εντολέας του παραμένει ψύχραιμος και πως αναμένει ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο σμήναρχος είχε απολογηθεί στον ανακριτή και έκτοτε κρατήθηκε στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα.
