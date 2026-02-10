Ορισμός νέου Συντονιστή στο ΣΕΑΔΕ και σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης 2026

Κατά τη συνεδρίαση του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ), πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των δράσεων για το έτος 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή κατέθεσε προτάσεις για το μελλοντικό Σχέδιο Δράσης του Δικτύου, με έμφαση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Δυτική Ελλάδα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας,Τάκης Παπαδόπουλος, αφού ευχήθηκε στον νέο Συντονιστή καλή και παραγωγική θητεία, αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας του ΣΕΑΔΕ ως ενός ανοιχτού και ουσιαστικού μηχανισμού διαλόγου με την επιχειρηματική κοινότητα, επισημαίνοντας πως: «μέσα από τις συνεδριάσεις και τις δράσεις του ΣΕΑΔΕ, επιδιώκουμε τη συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων για πρωτοβουλίες και εργαλεία που συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η ενεργή συμμετοχή φορέων, επαγγελματιών, επιστημόνων και επιχειρήσεων ενισχύει ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια. Μέσα από την παρουσία μας σε όλους τους νομούς και την άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους της αγοράς, καταγράφουμε ανάγκες, προβληματισμούς και προτάσεις, ώστε να διαμορφώνουμε παρεμβάσεις και λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της τοπικής επιχειρηματικότητας».

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, νέος συντονιστής του δικτύου ορίστηκε ο Insurance Office Manager & Financial Advisor της Protect Insurance, Σταύρος Καραδημητρόπουλος, ο οποίος εξέφρασε τη διάθεσή του για μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία με τα μέλη του Δικτύου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 2026.