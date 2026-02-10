Κατασκοπεία: «Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις» λέει ο σμήναρχος

Στη φυλακή οδηγείται μετά την μαραθώνια απολογία του ο 54χρονος σμηναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση πληροφοριών έναντι αμοιβής.

Ο κατηγορούμενος σχεδόν επί εννέα ώρες απαντούσε σε ερωτήσεις της ανακρίτριας του Αεροδικείου, η οποία τον έκρινε προσωρινά κρατούμενο με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Ο 54χρονος ο οποίος με την έναρξη της διαδικασίας νωρίς το πρωί παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα με τις θέσεις του, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά όσα είχε πει στο στάδιο την προανάκριση και στη συνέχεια απάντησε με γενναιότητα στις ερωτήσεις που δέχθηκε, όπως χαρακτηριστικά είπε ο συνήγορος υπεράσπισής του, Βασίλης Χειρδάρης.

«Ολοκληρώθηκε μια μαραθώνια ανάκριση, έκανε δεκτό το αίτημα μας να προφυλακιστεί και ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του κατηγορούμενου και πρόσθεσε πως ο εντολέας του έχει παραδεχθεί, όσα έκανε με γενναιότητα.

Υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν μέσα από μία συναλλαγή του με ιδιωτική εταιρία από την Κίνα. Ωστόσο, από τότε που πήγε στην Κίνα, τον πίεζαν να χορηγεί έγγραφα νατοϊκά και ευαίσθητες πληροφορίες.