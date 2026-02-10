Γυναικοκτονία Δώρας στο Αγρίνιο: «Η αγάπη μου γι’ αυτήν έφτανε μέχρι τον θάνατο»

Στις δικαστικές αίθουσες αναβιώνει η γυναικοκτονία της 43χρονης Δώρας Ναστούλη, μητέρας τριών παιδιών από το Αγρίνιο, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του πρώην συντρόφου της.

Ο κατηγορούμενος, μιλώντας μέσα από τη φυλακή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστήριξε ότι αγαπούσε βαθιά την πρώην σύντροφό του και ότι δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει, αλλά να αυτοκτονήσει μπροστά της. «Ζητώ συγγνώμη στην οικογένεια της Θεοδώρας και στα παιδιά της. Δεν πήγα ποτέ μα ποτέ να σκοτώσω τη Δώρα. Τη Δώρα τη λάτρευα, απ’ την ημέρα που γνωριστήκαμε την είχα δει σαν προέκταση της οικογένειάς μου, την είχα ερωμένη, την έβλεπα σαν μητέρα, σαν αδερφή, την αγαπούσα, τη λάτρευα. Δε θα έκανα ποτέ κακό. Εκείνη τη μοιραία νύχτα είχα απώτερο σκοπό να αυτοκτονήσω μπροστά της. Να αυτοπυροβοληθώ με αυτό το όπλο που είχα στο χέρι μου και όχι να σκοτώσω τη Δώρα. Με όλο το σεβασμό που έχω στην οικογένειά της, με όλη τη δύναμη που έχω ακόμα στην ψυχή μου, θα λέω μέχρι το δικαστήριο και μέχρι να πεθάνω, ότι δεν ήθελα να σκοτώσω και να κάνω κακό σε αυτή τη γυναίκα» είπε.

Ισχυρίστηκε δε, ότι «το όπλο το είχα προμηθευτεί για τη σωματική μου ασφάλεια, γιατί δούλευα σαν αυτοκινητιστής. Κοιμόμασταν σε αφύλακτα πάρκινγκ. Μου είχε γίνει ληστεία στο φορτηγό, φοβήθηκα και προμηθεύτηκα αυτό το όπλο απ’ το λιμάνι του Πειραιά. Ναι μεν ήταν παράνομο, το γνώριζα, ζητώ συγγνώμη απ’ τη δικαιοσύνη, αλλά το είχα για προσωπική μου ασφάλεια».

«Ήμουν κολλημένος μαζί της»

Πριν της αφαιρέσει τη ζωή, η 43χρονη είχε ζητήσει να χωρίσουν, ενώ είχε καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε: «Τον τελευταίο καιρό μου είχε πει πάνω από 4-5 φορές (σ.σ. να χωρίσουμε), αλλά δε γνώριζα το λόγο. Γιατί σε αυτή τη γυναίκα είχα δώσει τα πάντα. Δεν ήμουν κακοποιητικός χαρακτήρας, όπως με χαρακτηρίζει το κατηγορητήριο. Ήμουν κολλημένος μαζί της. Δεν ήθελα να χάσω αυτόν τον άνθρωπο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε, ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και πως υπήρξαν στιγμές έντασης στη σχέση τους, χωρίς –όπως είπε– να έχει ασκήσει ποτέ βία. «Είχαμε κατηγορηθεί και οι δύο για ενδοοικογενειακή βία. Γιατί και αυτή πάνω στα νεύρα της είχε πει, ότι θα βάλει άτομα να με χτυπήσουν. Είχε κάνει μήνυση σε εμένα και εγώ σε αυτή. Αλλά είχαν πει, ότι εγώ πήγα με ένα μαχαίρι στο σπίτι της. Εγώ ουδέποτε πήγα με μαχαίρι στο σπίτι της» υποστηρίζει.

Η μοιραία νύχτα και οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Περιγράφοντας τη νύχτα της δολοφονίας, ο κατηγορούμενος δήλωσε: «Ήπια πάρα πολύ. Είχα πιει και κάποια φάρμακα. Είχα χάσει κάθε επαφή με το περιβάλλον και πήγα να την προσεγγίσω, για να της πω ότι εγώ, η αγάπη μου γι’ αυτή τη γυναίκα έφτανε μέχρι τον θάνατο. Και μόλις την είδα που έμπαινε μες στο αυτοκίνητο, μπήκα κι εγώ από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου και έγινε το κακό. Επάνω στην πάλη για να μου πάρει το όπλο, το όπλο εκπυρσοκρότησε και αυτή η μοιραία σφαίρα που ήταν για μένα, βρήκε τη Θεοδώρα».

Ακ και ζητά ξανά και ξανά συγγνώμη, ο κατηγοιρούμενος εμφανίζεται προκλητικός, λέγοντας ότι «δηλώνω ένοχος για το αποτέλεσμα της πράξεώς μου. Δε δηλώνω ένοχος, ότι πήγα να σκοτώσω τη Δώρα. Δεν είμαι δολοφόνος. Αν είχα δόλο να σκοτώσω, δε θα γύριζα να παραδοθώ. Παραδόθηκα στους αστυνομικούς».

Η θέση της οικογένειας του θύματος

Στην εκπομπή τοποθετήθηκε και ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης Δώρας, Βασίλης Καραγκούνης. Όπως επισήμανε, δεν μπορεί να ευσταθεί ο ισχυρισμός επανασύνδεσης, όταν κάποιος προσέρχεται οπλισμένος, με γεμάτο περίστροφο. «Όταν θέλεις να μιλήσεις με τον άνθρωπό σου, δεν πηγαίνεις με όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος επικαλέστηκε επίσης βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο ο κατηγορούμενος φαίνεται να κινείται στην περιοχή πριν από το θύμα. Το αυτοκίνητο της γυναίκας δεν βρισκόταν κάτω από το σπίτι της, αλλά σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, γεγονός που όπως είπε, ενισχύει το σενάριο της προσχεδιασμένης ενέδρας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων. Τουλάχιστον δύο άτομα ανέφεραν, ότι δεν άκουσαν καβγά ή ένταση πριν τον πυροβολισμό. Ένας μάρτυρας που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, δήλωσε ότι άκουσε τον πυροβολισμό και είδε αμέσως μετά τον κατηγορούμενο να απομακρύνεται τρέχοντας, φορώντας κουκούλα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 30χρονος πρώην σύντροφος της Δώρας είχε στήσει καρτέρι θανάτου στη 43χρονη στις 11 Νοεμβρίου 2024, παρά τα ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να την πλησιάζει. Η μητέρα τριών παιδιών, διαζευγμένη, είχε συνάψει ερωτική σχέση με τον οδηγό νταλίκας, η οποία όμως έληξε ύστερα από δική της απόφαση να χωρίσουν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος φέρεται να είχε εμμονή μαζί της, γεγονός που την οδήγησε να τον καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Παρότι οι αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα, εκείνος προμηθεύτηκε άλλο όπλο από τη μαύρη αγορά. Ο δράστης την περίμενε και την πυροβόλησε εξ επαφής.

Η Δώρα, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, πρόλαβε να πει στους αστυνομικούς, ότι την πυροβόλησε ο πρώην σύντροφός της. Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην αδελφή του ενημερώνοντάς την για το περιστατικό και κρύφτηκε για λίγες ημέρες, μέχρι που εντοπίστηκε από τις αρχές.