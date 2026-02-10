Bloomberg: Αυτός είναι ο διάδοχος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κρατά στα χέρια του την εξουσία στην Τουρκία για πάνω από δύο δεκαετίες. Για χρόνια, κάθε συζήτηση περί διαδοχής αντιμετωπιζόταν ως πολιτικό ταμπού.

Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχει αρχίσει να διακινείται έντονα ένα συγκεκριμένο όνομα ως πιθανός διάδοχός του.



Δημοσίευμα του Bloomberg, αναδεικνύει ως ενδεχόμενο διάδοχο του Τούρκου προέδρου τον γιο του, Μπιλάλ Ερντογάν. Το σενάριο ενισχύεται περαιτέρω αν υπολογίσει κανείς τις ολοένα και συχνότερες δημόσιες εμφανίσεις του και την εμπλοκή του στην επιλογή ανώτερων στελεχών.

Σενάρια διαδοχής και εσωκομματικές ζυμώσεις

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο εισόδου του Μπιλάλ Ερντογάν στην ενεργό πολιτική δεν θεωρείται πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η πιθανότητα να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον της τουρκικής ηγεσίας, ακόμη και με ορίζοντα την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος AKP, φαίνεται να εξετάζεται σοβαρά πίσω από κλειστές πόρτες.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει πολλάκις δηλώσει πως δεν έχει άμεσες πολιτικές φιλοδοξίες, φέρεται να λαμβάνει άτυπη εκπαίδευση ηγεσίας και να αναπτύσσει δίκτυο πιστών υποστηρικτών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ήδη εμπλεκόμενος σε διαδικασίες επιλογής ανώτερων αξιωματούχων, τόσο στο AKP, όσο και στον κρατικό μηχανισμό, ένδειξη ότι ο ρόλος του ενισχύεται σταδιακά, ώστε να αποφευχθούν σημαντικές αντιδράσεις από το εκλογικό σώμα.

Το πολιτικό περιβάλλον και το μέλλον του Ερντογάν



Αν και βάσει του Συντάγματος της Τουρκίας ο Ερντογάν διανύει την τελευταία του προεδρική θητεία ως το 2028, υπάρχουν επιλογές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προκειμένου να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία, όπως οι πρόωρες εκλογές ή η αλλαγή του συνταγματικού πλαισίου. Το περιβάλλον εντός του AKP φαίνεται θετικό σε μια τέτοια προοπτική.

Στην εσωτερική πολιτική σκηνή, βασικοί οικονομικοί δείκτες, όπως ο πληθωρισμός και τα συναλλαγματικά αποθέματα, έχουν εμφανίσει σημάδια βελτίωσης μετά τις εκλογές του 2023.

Παράλληλα, ο σημαντικότερος πολιτικός του αντίπαλος, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η δυνατότητα συμμετοχής του σε μελλοντική εκλογική αναμέτρηση.

Πιθανός οδικός χάρτης μετάβασης

Κομματικοί παράγοντες εκτιμούν ότι, αν ο Ερντογάν επανεκλεγεί, θα μπορούσε σταδιακά να ανοίξει τον δρόμο ώστε ο γιος του να αναδειχθεί στην προεδρία του AKP μέσω εσωκομματικών μηχανισμών.

Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα να τον διορίσει αντιπρόεδρο, θέση που προβλέπεται από το Σύνταγμα της Τουρκίας. Σε περίπτωση που παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου και δημιουργηθεί κενό, θα πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές εντός 45 ημερών.

Η δημόσια εικόνα του Μπιλάλ Ερντογάν

Ο Μπιλάλ Ερντογάν προβάλλεται από υποστηρικτές ως θρησκευόμενος αλλά με ισορροπημένη εικόνα, διατηρώντας ισχυρές σχέσεις με ισλαμικές οργανώσεις και νεανικά δίκτυα, χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση δημοφιλίας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι βλέπει θετικά τη συνεργασία με τη Δύση, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή σύνδεση με τον ισλαμικό κόσμο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του σε μέσο του Κατάρ, τόνισε ότι η επόμενη γενιά πρέπει να συνεχίσει το έργο του πατέρα του στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, την Πρωτοχρονιά ηγήθηκε μεγάλης φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης στην Κωνσταντινούπολη, ενισχύοντας περαιτέρω τη δημόσια απήχησή του.