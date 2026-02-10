Υπόθεση κατασκοπείας: Στις φυλακές Κορίνθου ο 54χρονος σμήναρχος- Έδωσε τρία ονόματα

Στις φυλακές Κορίνθου οδηγήθηκε ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, μετά από μια μαραθώνια ανάκριση οκτώ ωρών, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ κινεζικών συμφερόντων.

Ο ανώτερος αξιωματικός κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κατηγορείται για τη διαρροή διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών κρίσιμης σημασίας.

Στην απολογία του, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Όπως υποστήριξε ο ίδιος, βρέθηκε κάτω από ιδιάζουσες και ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες, δηλώνοντας πως έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών για να διευκολύνει την αναζήτηση της αλήθειας.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του ίδιου του εντολέα του να προφυλακιστεί και να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον αξιωματικό ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Εκεί τον προσέγγισε ένας Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο έτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι όλα άλλαξαν στην Κίνα, όπου δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στο Πεκίνο ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις αρχές. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαφές αυτές να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών που ήθελαν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών του.

Η έρευνα αποκάλυψε πως το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) του αξιωματικού ποσά που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος.

Μέχρι στιγμής, το πλήρες ύψος του οικονομικού οφέλους παραμένει άγνωστο, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων μέσω του οποίου πληρωνόταν για περίπου 18 μήνες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε πως το θέμα αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα και συστολή, καθώς αφορά Έλληνα αξιωματικό. Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, υπογράμμισε πως αναμένεται το πόρισμα της έρευνας, σημειώνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί.

Μοναχικός «λύκος» ο σμήναρχος: Δεν κατονόμασε συνεργούς εντός των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής ανάκρισης επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας.

Οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί υπέβαλαν επανειλημμένα ερωτήματα στον 54χρονο, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν υπήρχε δίκτυο πληροφόρησης στις υπηρεσίες όπου υπηρέτησε, τόσο στο Καβούρι όσο και στο Αεροπορικό Επιτελείο, όπου κατείχε θέση τμηματάρχη. Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου να κατονομάσει συναδέλφους του, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση εντός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, όπου οι αρχές θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρξε καμία άλλη μεμπτή δραστηριότητα από στρατιωτικούς που υπηρετούσαν στον ίδιο χώρο με τον σμήναρχο.

Παράλληλα, στο φως έρχονται νέα στοιχεία για τους ξένους συνδέσμους του αξιωματικού. Ο 54χρονος αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ανθρώπου που τον προσέγγισε, ο οποίος ονομάζεται Στίβεν Γουέιν. Εκτός από τον Γουέιν, ο σμήναρχος κατονόμασε ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πλέον, διεξάγεται ειδική έρευνα για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος αυτών των προσώπων και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούσαν τον αξιωματικό κατά τη διάρκεια της «συνεργασίας» τους.

Την ίδια ώρα, οι αρχές «χτενίζουν» τα αρχεία και τους υπολογιστές του 54χρονου, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος της διαβάθμισης των εγγράφων που διέρρευσαν προς την πλευρά των κινεζικών συμφερόντων και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαρροή αυτή στην αμυντική ικανότητα της χώρας.