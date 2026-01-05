Τα τεράστια ποσά που παίρνουν οι υπάλληλοι της OpenAI

Η OpenAI πληρώνει τους υπαλλήλους της περισσότερο από οποιαδήποτε νεοφυή τεχνολογική εταιρεία στη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που έδειξε σε επενδυτές.

Οι αμοιβές της εταιρείας που βασίζονται σε μετοχές είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια ανά υπάλληλο, κατά μέσο όρο, στο εργατικό δυναμικό της, που ανέρχεται σε περίπου 4.000 άτομα.

Αυτό είναι περισσότερο από επτά φορές υψηλότερο από την αμοιβή που βασίζεται σε μετοχές που αποκάλυψε η Google το 2003, πριν υποβάλει αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά το 2004.

Το 1,5 εκατομμύριο δολάρια είναι περίπου 34 φορές η μέση αμοιβή των εργαζομένων 18 άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών κατά το έτος πριν από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων που συγκέντρωσε η Equilar για την Wall Street Journal. Η ανάλυση εξέτασε τις μεγάλες δημόσιες εγγραφές τεχνολογίας τα τελευταία 25 χρόνια.

Για να διατηρήσει το προβάδισμά της στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η OpenAI μοιράζει τεράστια πακέτα αμοιβών μετοχών σε κορυφαίους ερευνητές και μηχανικούς, καθιστώντας τους μερικούς από τους πλουσιότερους υπαλλήλους στη Silicon Valley. Οι μετοχικές αποζημιώσεις διογκώνουν τις βαριές λειτουργικές ζημίες της εταιρείας και μειώνουν τους υπάρχοντες μετόχους με ραγδαίους ρυθμούς.

Καθώς εντάθηκε ο ανταγωνισμός στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αυτό το καλοκαίρι, εργαστήρια αιχμής όπως η OpenAI αντιμετώπισαν πιέσεις να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta Platforms, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, άρχισε να προσφέρει πακέτα αμοιβών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων – και σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων – σε κορυφαία στελέχη και ερευνητές σε ανταγωνιστικές εταιρείες.

Η OpenAI θέλει να προλάβει τις λαθροθηρίες υπαλλήλων της

Η επίθεση προσλήψεων του Ζάκερμπεργκ σάρωσε πάνω από 20 μέλη του προσωπικού της OpenAI. Τον Αύγουστο, η OpenAI έδωσε σε ορισμένα μέλη του ερευνητικού και μηχανικού προσωπικού της ένα εφάπαξ μπόνους, με ορισμένους υπαλλήλους να λαμβάνουν εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε προηγουμένως η Wall Street Journal.

Τα οικονομικά στοιχεία, που κοινοποιήθηκαν σε επενδυτές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δείχνουν ότι οι αποδοχές της OpenAI που βασίζονται σε μετοχές αναμενόταν να αυξάνονται κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2030.

Η εταιρεία πρόσφατα ενημέρωσε το προσωπικό ότι θα διακόψει μια πολιτική που απαιτούσε από τους υπαλλήλους να εργάζονται στην OpenAI για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επένδυση των μετοχών τους. Αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των αποδοχών.

Η αμοιβή της OpenAI ως ποσοστό επί των εσόδων αναμενόταν να φτάσει το 46% το 2025, το υψηλότερο από οποιαδήποτε από τις 18 εταιρείες εκτός από την Rivian, η οποία δεν είχε έσοδα το έτος πριν από την αρχική δημόσια προσφορά της. Η αμοιβή της Palantir με βάση τις μετοχές ισοδυναμούσε με το 33% των εσόδων της το έτος πριν από την αρχική δημόσια προσφορά της το 2020, της Google με 15% και του Facebook με 6%, σύμφωνα με την ανάλυση.

Κατά μέσο όρο, η αμοιβή κάθε εταιρείας με βάση τις μετοχές αποτελούσε περίπου το 6% των εσόδων μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας που ανέλυσε η Journal το έτος πριν από τις δημόσιες εγγραφές τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Equilar.