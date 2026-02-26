Κατώτατος μισθός: Πότε θα τεθεί σε ισχύ, στόχος το 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ

Η νέα αύξηση κατώτατου μισθού δρομολογείται μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως οι τελικές αποφάσεις για την εισήγησή του θα παρθούν στο υπουργικό συμβούλιο που θα γίνει στα τέλη Μαρτίου, ενώ αναμένονται να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις πριν το Πάσχα.

«Εξαντλούμε τα περιθώρια του Προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δεν διαθέτει μαγικές συνταγές για την αύξηση των εισοδημάτων, διότι τέτοιες συνταγές δεν υπάρχουν. Αλλά προχωρά με πολιτικές φιλοαναπτυξιακές, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο όριο του εφικτού», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα.

Από το 2019 ο κατώτατος μισθός έχει φτάσει από τα 650 ευρώ στα 880 από τον περασμένο Απρίλιο.

Από τα 650 ευρώ του 2019, οι μισθοί επί ΝΔ αυξήθηκαν: σε 713 ευρώ το 2022, 780 το 2023, 830 το 2024 και 880 το 2025.

Κατώτατος μισθός: Από τα 650 ευρώ του 2019 στα 950 το 2027

Πριν από δύο εβδομάδες ο πρωθυπουργός έθεσε και το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία, αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις, θα τεθεί σε ισχύ από το 2027. Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης είχε τονίσει πως στόχος είναι ο μέσος όρος του μηνιαίου μισθού να φτάσει τα 1.500 ευρώ.

«Διάβασα με ιδιαίτερη ικανοποίηση τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος "Εργάνη", σύμφωνα με την οποία ο μέσος μισθός στην πατρίδα μας το 2024 ανήλθε στα 1.342 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 7,2% σε σχέση με το 2023. Μια συνολική αύξηση 28,3% από το 2019, όπου ήταν στα 1.046 ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 830 ευρώ σήμερα και θα ακολουθήσει νέα αύξηση τον Απρίλιο.

Στο πεδίο της απασχόλησης έχει καταγραφεί αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 76,4%, 1,6% πάνω από το 2023 και συνολικά 7,2% πάνω από το 2019. Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας διπλασιάστηκε σε σχέση με την περίοδο 2022-2023 (93.312 επιπλέον εργαζόμενοι, έναντι 47.246 επιπλέον εργαζομένων). Ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανήλθε στα 1.478 ευρώ για τον Δεκέμβριο του 2024.

Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε σίγουροι για την επίτευξη του στόχου που θέσαμε πριν τις εθνικές εκλογές: Το 2027 στην Ελλάδα ο μέσος μισθός να είναι στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ευρώ» είχε δηλώσει πριν δύο εβδομάδες σε ανάρτησή του.

Να σημειωθεί πως η υπ. Εργασίας Νίκη Κεραμέως είχε ανακοινώσει ότι από τα μέσα του 2027 αναμένεται να γίνει η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

Από το 2019 μέχρι το 2025 έχει σημειωθεί αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 35,4%.