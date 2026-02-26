Δίκη Predator: Ένοχοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι - Συνολικές ποινές 126 ετών και οκτώ μηνών με εκτιτέα τα οκτώ έτη

Την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων χωρίς κανένα ελαφρυντικό για τις υποκλοπές μέσω του Predator, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Συνολικά στους τέσσερις κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 126 ετών και οκτώ μηνών, με εκτιτέα τα οκτώ έτη.

Το δικαστήριο αποφάσισε να χορηγήσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση των κατηγορουμένων.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του δικαστηρίου Νίκος Ασκιανάκης ανακοίνωσε ότι κηρύσσει ενόχους τους επιχειρηματίες των οποίων οι εταιρίες εμπλέκονται με το κακόβουλο λογισμικό.

Οι τέσσερις κρίνονται ένοχοι για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ότι διέπραξαν από κοινού και αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Όπως ανέγνωσε ο πρόεδρος, «από την συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων και ιδίως των μαρτυρικών καταθέσεων, αλλά και των εγγράφων που διαφώτισαν την αλήθεια, αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συναυτουργους τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και προσωπικές συνδιαλέξεις».

Ο πρόεδρος αποδείχθηκε την εισαγγελική πρόταση και χαρακτήρισε κάποιες πράξεις που αφορούν 87 τηλέφωνα, σε διαπραχθείσες κατά συρροή και όχι κατ' εξακολούθηση, όπως τους αποδόθηκε αρχικά.

Σύμφωνα με την απόφαση που ανέγνωσε ο κ. Ασκιανάκης, οι τετελεσμένες πράξεις αφορούν τα τηλέφωνα του κ. Κουκάκη και της κ. Σιφορντ καθώς και άλλα τρία πρόσωπα τα οποία, όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία είχαν πατήσει το link- δόλωμα. Οι απόπειρες για τις οποίες κρίνονται ένοχοι αφορούν 82 πράξεις (τηλέφωνα).

Ο πρόεδρος είπε ότι το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα απαιτεί έγκληση κι έτσι δέχεται μόνο επτά περιπτώσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα.

Τέλος ανακοίνωσε ότι «παύει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση 108 στον αριθμό».

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικό σε κανέναν κατηγορούμενο.