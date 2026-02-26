Πάτρα: Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών- ΦΩΤΟ

Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου πραγματοποιούν μαθητές σχολικών μονάδων της Πάτρας καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Φέτος συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων.