Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Συλλαλητήριο μαθητών και φοιτητών...

Στην πλατεία Γεωργίου

Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου πραγματοποιούν μαθητές  σχολικών μονάδων της Πάτρας καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι για την επέτειο  της τραγωδίας των Τεμπών.

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Φέτος συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων.

Ειδήσεις Τώρα

Θανατηφόρο στο Ελληνικό- ΙΧ παρέσυρε 69χρονο πεζό

Καρδίτσα: Συναγερμός στο νοσοκομείο -Βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο στο προαύλιο

Αίγιο: Ξημερώματα υπό δρακόντεια μέτρα στα Δικαστήρια ο 47χρονος για τους πυροβολισμούς σε βάρος ανηλίκων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τέμπη Συλλαλητήριο
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a4\u03ad\u03bc\u03c0\u03b7","\u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03b1\u03bb\u03b7\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03bf "]
822387
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις