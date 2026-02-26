Αίγιο: Ξημερώματα υπό δρακόντεια μέτρα στα Δικαστήρια ο 47χρονος για τους πυροβολισμούς σε βάρος ανηλίκων

Ισχυρή αστυνομική παρουσία καταγράφηκε τα ξημερώματα στο Αίγιο, κατά τη μεταγωγή του 47χρονου που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς εναντίον τεσσάρων ανηλίκων, περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Η μεταφορά του στα Δικαστήρια Αιγίου πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έπειτα από τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί σε προηγούμενη παρουσίασή του ενώπιον του ανακριτή, όταν συγγενείς και φίλοι των παιδιών είχαν κινηθεί εναντίον του. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε η σημερινή μεταγωγή να γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι ο κατηγορούμενος θα προσέλθει στο δικαστικό μέγαρο γύρω στις 8:30 το πρωί, με αποτέλεσμα συγγενείς των ανηλίκων να συγκεντρωθούν εκ νέου έξω από το κτίριο, αναμένοντας την εξέλιξη της διαδικασίας και την απόφαση μετά την ολοκλήρωση της απολογίας.

Ο 47χρονος απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Από την πλευρά τους, οι γονείς των τραυματισμένων παιδιών εκφράζουν έντονη αγανάκτηση, κάνοντας λόγο για ενέργεια που – όπως υποστηρίζουν – είχε πρόθεση να προκαλέσει θανάσιμο αποτέλεσμα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας να παραμένει στραμμένο στις δικαστικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν.