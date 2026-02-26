Πρόταση της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας για δωρεάν πρόσβαση φοιτητών σε premium εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης

Επίσημη πρόταση για την οργανωμένη και δωρεάν παροχή πρόσβασης σε προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης προς όλους τους φοιτητές κατέθεσε η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, με επιστολή της προς την Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η φοιτητική παράταξη εισηγείται τη σύναψη θεσμικής συμφωνίας του Ιδρύματος με παρόχους premium εργαλείων Generative AI, ώστε η χρήση τους να καταστεί καθολική, δωρεάν και ισότιμη για το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Όπως επισημαίνεται, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο μελέτης, έρευνας και ανάλυσης δεδομένων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου η αξιοποίησή της εντάσσεται οργανωμένα στη μαθησιακή διαδικασία, με σαφείς κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Στην πρόταση τονίζεται ότι σήμερα η πρόσβαση σε προηγμένες εφαρμογές AI εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική δυνατότητα κάθε φοιτητή να καταβάλει συνδρομή, γεγονός που – σύμφωνα με τους συντάκτες της επιστολής – δημιουργεί ανισότητες. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στη χρήση σύγχρονων εργαλείων γνώσης, στο πλαίσιο του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η θεσμική παροχή τέτοιων εργαλείων θα επιτρέψει στο Ίδρυμα να διαμορφώσει ενιαίο πλαίσιο ορθής χρήσης, διαφάνειας και ελέγχου, αποτρέποντας φαινόμενα άτυπης και ανεξέλεγκτης αξιοποίησης.

Η πρόταση προβλέπει πιλοτική εφαρμογή σε τρεις Σχολές διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, προκειμένου να αξιολογηθεί η εκπαιδευτική της αποτελεσματικότητα και να διαμορφωθεί τεκμηριωμένο σχέδιο για ενδεχόμενη γενικευμένη εφαρμογή.

Όπως επισημαίνεται, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για δράσεις επιμόρφωσης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, με την εν λόγω πρόταση να παρουσιάζεται ως ένα επόμενο βήμα που θα μπορούσε να καταστήσει το Ίδρυμα πρωτοπόρο σε πανελλαδικό επίπεδο στην οργανωμένη και υπεύθυνη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην ακαδημαϊκή διαδικασία.





