Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζήτησε να περάσει από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ώστε να ξεκινήσει διαδικασίες για αποφυλάκιση

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως έχει άνω του 70% αναπηρία, ο νόμος της επιτρέπει να επιστρέψει σπίτι της με «βραχιολάκι»

Από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) αναμένεται να περάσει η Ρούλα Πισπιρίγκου ώστε στην περίπτωση που έχει αναπηρία άνω του 70%, να καταθέσει αίτηση για αποφυλάκιση ώστε να γυρίσει σπίτι της με «βραχιολάκι».

Λίγες ημέρες αφού όλο το πανελλήνιο είδε την Ρούλα Πισπιρίγκου στο δικαστήριο με μπαστούνι, ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει πως η κατάσταση υγείας της είναι σε κακή κατάσταση λόγω του σοβαρού αυτοάνοσου νοσήματος που την ταλαιπωρεί, τα τελευταία χρόνια.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε να εξεταστεί από το ΚΕΠΑ, πιστεύοντας πως η αναπηρία της είναι σε τέτοιο ποσοστό που θα της επιτρέψει την αποφυλάκιση. Οι γιατροί της αναφέρουν πως λόγω του αυτοάνοσου, υποφέρει από φρικτούς πόνους και δυσκολεύεται να κινηθεί.

Στην περίπτωση που η αναπηρία της ξεπερνά το 70%, «παραθυράκι» του νόμου της επιτρέπει την αποφυλάκιση και την επιστροφή στο σπίτι της, έχοντας όμως «βραχιολάκι».

Σύμφωνα με την δικηγόρο της, Βάσω Πανταζή, ο λόγος που η καταδικασμένη, για τις δολοφονίες των 3 παιδιών της, θέλει να περάσει από εξέταση είναι γιατί νιώθει πως δεν μπορεί να κινηθεί άνετα στην φυλακή και θέλει να επιστρέψει στο σπίτι της όπου νιώθει ασφαλής ώστε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της για τα εφετεία που έπονται.

Μέχρι και τώρα, η Ρούλα Πισπιρίγκου δηλώνει αθώα και υποστηρίζει πως δεν ευθύνεται για τους θανάτους των 3 κοριτσιών της.

Ειδήσεις