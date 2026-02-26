Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζήτησε να περάσει από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ώστε να ξεκινήσει διαδικασίες για αποφυλάκιση

Από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) αναμένεται να περάσει η Ρούλα Πισπιρίγκου ώστε στην περίπτωση που έχει αναπηρία άνω του 70%, να καταθέσει αίτηση για αποφυλάκιση ώστε να γυρίσει σπίτι της με «βραχιολάκι».

Λίγες ημέρες αφού όλο το πανελλήνιο είδε την Ρούλα Πισπιρίγκου στο δικαστήριο με μπαστούνι, ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει πως η κατάσταση υγείας της είναι σε κακή κατάσταση λόγω του σοβαρού αυτοάνοσου νοσήματος που την ταλαιπωρεί, τα τελευταία χρόνια.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε να εξεταστεί από το ΚΕΠΑ, πιστεύοντας πως η αναπηρία της είναι σε τέτοιο ποσοστό που θα της επιτρέψει την αποφυλάκιση. Οι γιατροί της αναφέρουν πως λόγω του αυτοάνοσου, υποφέρει από φρικτούς πόνους και δυσκολεύεται να κινηθεί.

Στην περίπτωση που η αναπηρία της ξεπερνά το 70%, «παραθυράκι» του νόμου της επιτρέπει την αποφυλάκιση και την επιστροφή στο σπίτι της, έχοντας όμως «βραχιολάκι».