Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή στον Φανούρη Καργάκη

Παράλληλα το τεχνικό διάγραμμα της βλητικής διερεύνησης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποτυπώνει την κατεύθυνση των βολών στο όχημα του Καργάκη.

Νέες πληροφορίες από την ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του Φανούρη Καργάκη στο μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης , την 1η Νοεμβρίου 2025, φέρνει στη δημοσιότητα το cretalive.gr , σημειώνοντας ότι η φονική βολίδα φέρεται να προήλθε από τα αριστερά όπου κατά τις πληροφορίες βρισκόταν άτομα της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την έκθεση του ιατροδικαστή, οι μοιραίες βολές που προκάλεσαν τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ. είναι με βολίδες πολεμικού όπλου.

«Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ο θάνατος οφείλεται σε κακώσεις κοιλίας και θώρακος κατόπιν τρώσεως μαλακών μορίων και οργάνων από βολίδα πυροβόλου όπλου. Ο θανών βλήθηκε συνολικά από τέσσερις βολίδες, δύο εκ των οποίων από πολεμικό τυφέκιο και μία τουλάχιστον από μικρότερης διαμέτρου ραβδωτό όπλο. Η βολίδα, η οποία βλήθηκε από αριστερά, αποτελεί πυρομαχικό πολεμικού τυφέκιου και προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα (τρώση αορτής, διαφράγματος, ήπατος κλπ), οι υπόλοιπες βολίδες, αν και συνέβαλαν στο θάνατο αθροιστικά, δεν προκάλεσαν αμιγώς θανατηφόρα τραύματα» αποφαίνεται, κατά πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση.

Ο θανών δέχθηκε τις βολές εντός του αυτοκινήτου, από πίσω και αριστερά, όπως έχει προκύψει από τις πληροφορίες της προανάκρισης, τα ιατροδικαστικά ευρήματα καθώς και τα ευρήματα της αυτοψίας του οχήματος και βάσει αυτών των στοιχείων γίνεται σχηματική αναπαράσταση των κατευθύνσεων των βολών.

Η φονική βολίδα εισήλθε στην πόρτα του οδηγού σε σημείο πάνω από το χερούλι, σε ύψος περίπου 118,5 εκατοστών από το έδαφος. Και είναι μία βολίδα που καταγράφεται κάθετα ως προς την πόρτα του αυτοκινήτου, ενώ οι άλλες φαίνεται να έχουν ριφθεί υπό γωνία.