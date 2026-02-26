6 χρόνια από την «ασθενή 0» με κορωνοϊό – Η πανδημία που άλλαξε τη ζωή μας

Σαν σήμερα, έξι χρόνια πριν, στις 26 Φεβρουαρίου 2020 ανακοινώνεται στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα Κορωνοϊού.

Η 38χρονη τότε κυρία Δήμητρα Βουλγαρίδου, επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας από τη Θεσσαλονίκη, έχει μόλις επιστρέψει από το Μιλάνο – δηλώνεται ως η «ασθενής 0».

Η μετάδοση του ιού στην Κίνα έχει γίνει γνωστή 2 μήνες πριν, τον Δεκέμβριο του 2019 – μέχρι εκείνη την ημέρα, όμως, μοιάζει με κάτι μακρινό, που δεν μας αφορά. Η ίδια η κυρία Βουλγαρίδου θα περιγράψει αργότερα το σοκ της διάγνωσης ως μια αίσθηση απόλυτης αβεβαιότητας: «Σαν να περπατούσα σε μια έρημο χωρίς κατεύθυνση». Οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες, ο φόβος τεράστιος και η κοινωνία δεν γνωρίζει ακόμη με τι έχει έρθει αντιμέτωπη.

Το σοκ της νέας πραγματικότητας

Το τι θα ακολουθήσει είναι πλέον γνωστό: Οι άνθρωποι εισέρχονται σε μια νέα πραγματικότητα που θα διαρκέσει μήνες. Καλούνται να ζήσουν ολόκληρη την καθημερινότητά τους μέσα στο σπίτι. Τα καταστήματα παύουν τη λειτουργία τους, εκτός απ’ όσα διαθέτουν τα βασικά αγαθά. Τα σχολεία κλείνουν, τα γραφεία κλείνουν. Όλοι, γονείς και παιδιά συνεχίζουν το πρόγραμμά τους μέσα από το σπίτι. Οι μετακινήσεις περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες και ελέγχονται. Οι καθημερινές συζητήσεις «πλημμυρίζουν» με όρους όπως «ιχνηλάτηση», «κρούσματα», «καραντίνα», «ΜΕΘ», «αρνητικό/θετικό τεστ».

Το SMS στο 13033, οι άδειες μετακίνησης, οι μάσκες και τα αντισηπτικά γίνονται ρουτίνα. Μαζί τους αλλάζει και η αίσθηση του χρόνου: Εβδομάδες που μοιάζουν μήνες, σχέδια που αναβάλλονται επ’ αόριστον, κοινωνική ζωή που συνεχίζεται μέσα από οθόνες, γιορτές και αργίες που περνούν αδιάφορα μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού. Τίποτα δεν είναι πια το ίδιο. Η πανδημία έφερε μαζί της φόβο, απώλειες, κοινωνικές εντάσεις – αλλά και μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση της επιστήμης.

Στο τέλος του ίδιου έτους, θα έρθουν τα εμβόλια.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η εμβολιαστική κάλυψη έχει μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με την έκθεση επιτήρησης του ECDC για τη σεζόν 2024–25, η Ελλάδα κατέγραψε πολύ χαμηλή κάλυψη στις ηλικιακές ομάδες – στόχους:

60–69 ετών: 0,5%

70–79 ετών: 1,7%

80+ ετών: 1,4%

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την πανδημική κόπωση. Μετά από χρόνια περιορισμών, αντιπαραθέσεων και υπερπληροφόρησης, ένα μέρος της κοινωνίας έχει χαλαρώσει τη στάση του απέναντι στον ιό. Η λοίμωξη COVID-19 δεν προκαλεί πια τον ίδιο συλλογικό πανικό

