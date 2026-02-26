Back to Top
Θανατηφόρο στο Ελληνικό- ΙΧ παρέσυρε 69χρονο πεζό

Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 69χρονο άνδρα σημειώθηκε χθες το βράδυ, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ελληνικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 23:00, στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ζήτα, ένα ΙΧ που οδηγούσε ένας 19χρονος παρέσυρε έναν 69χρονο πεζό.

Ο 69χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις του 19χρονου.

