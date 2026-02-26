ΗΠΑ-Ελλάδα: Υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον η συμφωνία ONEX-Hanwha για ναυπηγική και ενεργειακή συνεργασία

Συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη την Τετάρτη το απόγευμα στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγα.

Η τελετή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των συζητήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν τη συνεργασία ως αφετηρία περαιτέρω εξελίξεων στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ενεργειακής συνεργασίας.

Στην ομιλία του, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο» για μια νέα εποχή τριμερούς σύγκλισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και Νότιας Κορέας, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον της συνεργασίας εδράζεται στη σύνδεση οικονομικής διπλωματίας, ενέργειας, τεχνητής νοημοσύνης και ασφάλειας.

«Η νέα αυτή δυναμική αντιπροσωπεύει το επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο ελληνικές, κορεατικές και αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προωθήσουν την παγκόσμια καινοτομία και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η σύμπραξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και της σταδιακής απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο Έλληνας υπουργός σημείωσε ότι η συμφωνία ONEX-Hanwha υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής ναυπηγικής, ανοίγοντας προοπτικές για μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα, ενώ έκανε αναφορά στον ιστορικό ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών στην ανάπτυξη της κορεατικής ναυπηγικής βιομηχανίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, «σήμερα, βλέπουμε τις δυνατότητες που ανοίγει η συνεργασία μεταξύ της ONEX και της Hanwha. Το πρόσφατα ανακοινωθέν Αμερικανικό Σχέδιο Δράσης για τη Ναυτιλία σηματοδοτεί μια ιστορική μετατόπιση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή αξιόπιστων ξένων εταίρων στην ενίσχυση τόσο της εμπορικής όσο και της στρατιωτικής ναυπηγικής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα είναι σαφές: η εμπλοκή έμπιστων συμμάχων, όπως η Ελλάδα και η Νότια Κορέα, για την αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελεί στρατηγική επιλογή προς τη σωστή κατεύθυνση».

Από αμερικανικής πλευράς, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ χαρακτήρισε την υπογραφή «ιστορική στιγμή», επισημαίνοντας ότι η συνεργασία συμμάχων αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Τόνισε παράλληλα ότι η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ αναφέρθηκε στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους 125 εκατ. δολαρίων της DFC για την ιδιωτικοποίηση και αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Σύμφωνα με την ίδια, το ναυπηγείο υποστηρίζει ήδη εργασίες συντήρησης σε πλοία LNG που μεταφέρουν αμερικανική ενέργεια στην περιοχή.

«Ελλάδα και ΗΠΑ έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενεργειακή συνεργασία, αλλά οι προσπάθειές μας δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τομέα. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε κάθε πτυχή της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας, καθιστώντας τις χώρες μας ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές και πιο ανταγωνιστικές. Δεσμευόμαστε για ένα ανοιχτό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον που ενισχύει το διεθνές εμπόριο και προστατεύει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, επενδύουμε σε υποδομές που θα προστατεύσουν την Αμερική και τους συμμάχους της από όσους εργαλειοποιούν την ενέργεια, τη ναυτιλία και το εμπόριο για γεωπολιτικούς σκοπούς», σημείωσε η κ. Γκιλφόιλ.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η συνεργασία ενσωματώνει αμερικανική και νοτιοκορεατική τεχνογνωσία σε έναν στρατηγικό βιομηχανικό κλάδο, ενώ έκανε λόγο για προοπτικές κατασκευής πλοίων μεταφοράς LNG και ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων των συμμάχων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κεντρικό ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη, μέσω επενδύσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Όπως εξήγησε, «προχωρούμε στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς LNG που θα καλύψουν κρίσιμες ναυτιλιακές και ενεργειακές ανάγκες, ενισχύοντας τις οικονομίες μας και εμβαθύνοντας τους δεσμούς της συμμαχίας μας. Η ατζέντα αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα του Προέδρου Τραμπ για την αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής και βιομηχανικής βάσης. Παράλληλα, ενισχύει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας, προάγοντας τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε τη συμφωνία ιδιαίτερα σημαντική για τις τρεις χώρες, σημειώνοντας ότι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών ευκαιριών ενισχύουν την ανασυγκρότηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Υπενθύμισε, επίσης, τη συμβολή των Liberty Ships μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη μετέπειτα ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας.

Αναφερόμενος στις προοπτικές που διανοίγονται, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «η συνεργασία αυτή θα δημιουργήσει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, θα ανοίξει αμοιβαίες ευκαιρίες για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις μας και, βεβαίως, θα ενισχύσει την ανάπτυξη. Είναι εξαιρετικής σημασίας και για τις τρεις χώρες, καθώς στηρίζει την ανασυγκρότηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Πάνος Ξενοκώστας ανέφερε ότι η υπογραφή αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2020, επισημαίνοντας τον ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης και της DFC στην αναβίωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Όπως είπε, από μια περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε παραγωγική δραστηριότητα και οι εργαζόμενοι παρέμεναν απλήρωτοι, το ναυπηγείο μετατράπηκε σε ενεργό βιομηχανικό κόμβο με διεθνείς προοπτικές.

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, η συμφωνία ONEX-Hanwha εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική σύνδεσης ναυπηγικής βιομηχανίας, ενεργειακών υποδομών και διατλαντικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών.

ΑΠΕ