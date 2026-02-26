Πάτρα: Επιτέθηκαν σε συμμαθήτριά τους- Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανηλίκων μαθητριών για σωματική

βλάβη αδύναμου ατόμου, διότι. σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ στις 25-02-2026 το πρωί, επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια σχολικής δραστηριότητας σε συμμαθήτριά τους που μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.