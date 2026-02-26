Πάτρα: Ξεκινά την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας , Patras IQ

Ξεκινά την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας , Patras IQ. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρει:



"Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο συνεδριακό πρόγραμμα της Patras IQ, ενός δυναμικού θεσμού που αναδεικνύει τη σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.



Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί διακεκριμένους ομιλητές από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής, παρουσιάζοντας σύγχρονες ερευνητικές εξελίξεις, καινοτόμες εφαρμογές και γόνιμους διαλόγους για το μέλλον της γνώσης. Το συνεδριακό πρόγραμμα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για:



-Επιστημονική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων



-Διεπιστημονική δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών



-Ανάδειξη ερευνητικών δράσεων και καλών πρακτικών



Παράλληλα, τα αξιόλογα εκθεσιακά περίπτερα προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας με ερευνητικά έργα, τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτόμες πρωτοβουλίες που προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και δυναμικές επιχειρήσεις.



Η παρουσία σας θα συμβάλει ουσιαστικά στον διάλογο, στη διάχυση της γνώσης και στη διαμόρφωση ενός ζωντανού οικοσυστήματος καινοτομίας.



Σας περιμένουμε να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και να εμπνευστούμε από τις προοπτικές που διαμορφώνουν το αύριο της έρευνας και της ανάπτυξης.





Το πρόγραμμα μπορείτε να το εντοπίσετε στο σύνδεσμο: https://patrasiq.gr/programma-patrasiq-2026/