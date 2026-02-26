Εξιχνιάστηκαν τέσσερις κλοπές δικύκλων και μία απόπειρα κλοπής σε Ιερό Ναό στο Αγρίνιο

Εξιχνιάστηκαν, έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου,

τέσσερις περιπτώσεις κλοπής δικύκλων οχημάτων, καθώς και μία απόπειρα κλοπής σε Ιερό Ναό, που διαπράχθηκαν στο Αγρίνιο και σε περιοχές του Παναιτωλικού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και απόπειρακλοπής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος,

κατά το χρονικό διάστημα από 13-01-2026 έως 23-01-2026, αφαίρεσε διαδοχικά τέσσερα δίκυκλα οχήματα (δύο μοτοποδήλατα και δύο

μοτοσικλέτες) από περιοχές του Αγρινίου και του Παναιτωλικού.Τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν εγκαταλελειμμένα και αποδόθηκαν στους

νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ο ίδιος κατηγορούμενος, το χρονικό διάστημα από 17-01-2026 έως 18-01-2026, μετέβη σε Ιερό Ναό στον συνοικισμό «Λάσπες»

Παναιτωλικού και αφού διέρρηξε την κεντρική είσοδο, σπάζοντας το τζάμ και την κλειδαριά, εισήλθε στο εσωτερικό και έσπασε το παγκάρι με σκοπό

την αφαίρεση χρημάτων, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάποιο χρηματικό ποσό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Έδρα Αγρινίου), ενώ οι έρευνες συνεχίζονται

για τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.