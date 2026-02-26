«Ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο»: Η απάντηση Τσίπρα στον Δημητριάδη για το εξώδικο

“Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους” αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, για τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη, τους οποίους κατονόμασε σε πρωτύτερη δήλωσή του ως υπαίτιους για την υπόθεση των υποκλοπών, οι οποίοι “τη γλίτωσαν γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο”.

Στην ανάρτησή του ο κ. Τσίπρας σημειώνει για το εξώδικο Δημητριάδη: “Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας: Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους […]”.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ο πρωθυπουργικός ανιψιός μου απέστειλε εξώδικο για τις δηλώσεις μου σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές.

Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας: Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, που ωστόσο σκόνταψε σήμερα στην απόφαση του μονομελούς πλημελειοδοκείου.

Ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά.

Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους.

Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω.

Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία.

Άλλωστε το καθεστώς του φόβου, της σιωπής και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης που έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν στον τόπο, δεν είναι πια ακλόνητο.

Και ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο.