Αλέξης Τσίπρας για δίκη των υποκλοπών: Οι πραγματικοί υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν στoν λαό και στη δικαιοσύνη

Στο αποτέλεσμα της δίκης των υποκλοπών, αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας, στρέφοντας τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «26 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών. Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός. Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι. Και στο λαό και στη δικαιοσύνη».
