Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 47χρονος για τους πυροβολισμούς κατά ανηλίκων

Κάτω από αυστηρή αστυνομική επιτήρηση οδηγήθηκε στα Δικαστήρια του Αίγιο ο 47χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς εναντίον τεσσάρων ανηλίκων.

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να αποφευχθεί ένταση ή τυχόν επεισόδια με συγγενείς και φίλους των παιδιών.

Μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, προχώρησε στους πυροβολισμούς επειδή ενοχλήθηκε από τις φωνές των ανηλίκων, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε πρόθεση να τους τραυματίσει αλλά να τους εκφοβίσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Φιλοποίμενος, όταν οι τέσσερις ανήλικοι βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο και δέχθηκαν πυρά με κυνηγετικό όπλο. Τρία από τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 15χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.