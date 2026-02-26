Ζάκυνθος: «Το παιδί μου ζει από θαύμα» λέει η μητέρα του βρέφους με τη μηνιγγίτιδα- Διακομίστηκε στην Πάτρα

«Οι γιατροί έπαθαν σοκ όταν είδαν το παιδί μου. Ζει από θαύμα», λέει η μητέρα του 5μηνου βρέφους που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, με την παιδίατρο -όπως καταγγέλλεται- να δίνει τηλεφωνικές οδηγίες και να επικαλείται ασθένεια λίγες ώρες αργότερα.

Η Ανδριάννα μιλάει για την περιπέτεια που έζησε με το παιδί της, λέγοντας ότι βίωσε ένα θαύμα και ελπίζει να πάνε όλα καλά και να επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι τους.

«Το παιδί μου διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα Β. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα, παραμένει σταθερό. Έχει ακόμα πυρετό όσο υπάρχει η λοίμωξη, αλλά το ανοσοποιητικό του είναι ισχυρό και δεν έχει καταρρεύσει. Βρισκόμαστε στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν θα υπάρξουν επιπλοκές. Προς το παρόν είναι σταθερό και αυτό είναι το σημαντικό», λέει για την κατάσταση της υγείας του.

Η οικογένεια του παιδιού είχε πάρει την απόφαση να μετακομίσει από τη Λευκάδα στη Ζάκυνθο και να ζήσει εκεί με τα δύο παιδιά της, όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα περνούσε μια τέτοια περιπέτεια.

«Όταν φτάσαμε, οι γιατροί έπαθαν σοκ με την κατάσταση του παιδιού. Μας είπαν ξεκάθαρα ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει έρθει νεκρό και ότι είναι θαύμα που ζει. Μας εξήγησαν ότι σε άλλες περιπτώσεις μηνιγγίτιδας παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν χρειαστεί ακρωτηριασμούς στα άκρα. Το δικό μας παιδί είχε σταθερές ζωτικές ενδείξεις και το πάλεψε μόνο του».

«Στη Ζάκυνθο μάς είπαν ότι πρόκειται για πορφύρα ή ιογενή λοίμωξη και του χορηγήθηκε μια αντιβίωση που δεν ήταν η κατάλληλη για την περίπτωσή του. Δεν το επηρέασε αρνητικά, αλλά κάλυπτε μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτό που πραγματικά χρειαζόταν. Έπρεπε να πάρει πιο ισχυρή αγωγή», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Με ενδιαφέρει να μη ξανασυμβεί σε άλλο παιδί»

Όπως ξεκαθαρίζει, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα προσωπικά:

«Δεν γνωρίζω προσωπικά τη συγκεκριμένη γιατρό. Δεν είναι προσωπικό το θέμα για μένα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μη ξανασυμβεί σε άλλο παιδί. Σήμερα είμαι εγώ σε αυτή τη θέση, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη μητέρα».

Παράλληλα, η οικογένεια έχει προχωρήσει σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με τον δικηγόρο της, Λευτέρη Γιαννάτο, να κάνει λόγο για κρίσιμο χαμένο χρόνο και να ζητά διερεύνηση τυχόν ευθυνών. Το ζήτημα της υποστελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής αναδεικνύει και ο Αιμίλιος Μπάστας, επισημαίνοντας ότι από τις τέσσερις οργανικές θέσεις παιδιάτρων στο νησί καλυμμένες είναι μόλις οι δύο.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για το περιστατικό

Το Σάββατο 21/02/2026 και περί ώρα 16:11 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου βρέφος ηλικίας πέντε (5) μηνών με εμπύρετο το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν. Με βάση την κλινική του εικόνα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.

Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ.

Ο Διοικητής του Γ. Ν. Ζακύνθου

