Κατερίνα Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτ των Τεμπών: «Σας απαγορεύω να αναφερθείτε ξανά στον αδελφό μου, είστε πολιτικός»

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που ανήρτησε η Μαρία Καρυστιανού, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, μεταξύ συγγενών των θυμάτων.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται πλάνα από το δυστύχημα, ηχητικά ντοκουμέντα, αρχειακό υλικό, ενώ η ίδια δηλώνει ότι απαιτεί δικαιοσύνη και καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου.

Η Κατερίνα Βουτσινά, με ανάρτησή της απαγόρευσε στην κα Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά σε 57 θύματα, αξιώνοντας εμμέσως να μην συμπεριλαμβάνει τον αδελφό της Γιάννη Βουτσινά, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας, καθότι είσθε πολιτικός» εξηγεί. Προειδοποιεί δε ότι αν δεν εισακουστεί, θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

Η ανάρτηση Βουτσινά

«Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα κινηθώ νομικά. Σας ευχαριστώ» έγραψε η κα Βουτσινά.