Διάρρηξη "μαμούθ" στην Κω- Πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ η λεία

Έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.
Διάρρηξη σε οικία της Κω κατήγγειλε μία 84χρονη, κάτοικος του νησιού, στο Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, διέρρηξαν το σπίτι και αφαίρεσαν σε χαρτονομίσματα 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ.
