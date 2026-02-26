Διάρρηξη "μαμούθ" στην Κω- Πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ η λεία

Διάρρηξη σε οικία της Κω κατήγγειλε μία 84χρονη, κάτοικος του νησιού, στο Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, διέρρηξαν το σπίτι και αφαίρεσαν σε χαρτονομίσματα 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ.

Έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.