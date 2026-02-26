Διαδικτυακή συνάντηση για το έργο Ambitious

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Ambitious, στο οποίο εταίρος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η περιφέρεια, "σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση και αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το πιλοτικό σύστημα αναγνώρισης του Δάκου του εντόμου που προσβάλλει τις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και το λογισμικό και η εγκατάσταση που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου Ambitious. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν διεξοδικά για τη λειτουργία του εργαλείου, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και τις τεχνικές παραμέτρους εφαρμογής του στο πεδίο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν Έλληνες εταίροι από το Πανεπιστήμιο Πατρών και την εταιρεία Pikei Technologies, καθώς και γεωπόνοι – στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

Στα επόμενα βήματα προβλέπεται η περαιτέρω βελτιστοποίηση του πιλοτικού συστήματος και η μετάβασή του στη δεύτερη φάση δοκιμών (Phase 2 – Test), με στόχο την ολοκλήρωση και πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης του Δάκου.

Το συγκεκριμένο πιλοτικό εργαλείο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην έγκαιρη ανίχνευση της προσβολής από Δάκο, ενισχύοντας την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος, προς όφελος των παραγωγών και της ελαιοπαραγωγής της Δυτικής Ελλάδας".