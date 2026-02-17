Δώρο Πάσχα 2026: Αυτή είναι η ημερομηνία κλειδί για την πληρωμή του - Ποιοι θα λάβουν τα περισσότερα χρήματα

Και φέτος υποχρεούνται να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα οι εργοδότες στους μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του τύπου σύμβασης, δηλαδή είτε είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα 2026 γίνεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2026 και η καταβολή του προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 1η Απριλίου.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για το Δώρο Πάσχα τα εξής:

1. Ο υπολογισμός

Το ποσό του Δώρου Πάσχα ισούται:

είτε με το μισό μηνιαίο μισθό. Αυτό αφορά τον εργαζόμενο που αμείβεται με μισθό.

είτε με 15 ημερομίσθια. Αυτό αφορά τον εργαζόμενο που λαμβάνει ημερομίσθιο.

Εάν η σχέση εργασίας ενός μισθωτού εργαζόμενου με τον εργοδότη του δεν διήρκησε όλο το παραπάνω διάστημα, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2026 είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την δουλειά του, είτε γιατί απολύθηκε, τότε δικαιούται να πάρει την αναλογία Δώρου. Και ο υπολογισμός αυτής γίνεται ως εξής:

Για κάποιον που αμείβεται με μισθό θα πρέπει να γνωρίζει πως το ποσό του Δώρου ισούται είτε με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού είτε με ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες. Εάν κάποιος εργαστεί λιγότερο από 8 ημέρες, τότε δικαιούται να λάβει ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εάν ο μισθωτός εργαζόμενος αρρωστήσει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τότε θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που του χορήγησε ο ασφαλιστικός φορέας το επίδομα ασθενείας.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν ένας μισθωτός εργαζόμενος απουσίασε από την δουλειά του επειδή ήταν άρρωστος για διάστημα 60 ημερών και έλαβε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, τότε θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο εδώ

2. Οι χρόνοι που δεν “μετράνε”

Στο Δώρο του Πάσχα δεν “μετράνε”:

Α. Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Β. Το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)

Η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

3. Τι ισχύει για τη μη καταβολή του Δώρου

Εάν ο εργαζόμενος δεν λάβει εγκαίρως το Δώρο Πάσχα από τον εργοδότη του, τότε είτε ο ίδιος είτε το αρμόδιο σωματείο θα πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να γίνει σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς.

Η διαβίβαση της μηνυτήριας αναφοράς για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη γίνεται στον Εισαγγελέα ενώ ταυτόχρονα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες. Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου Πάσχα, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους.