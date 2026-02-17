Αγρίνιο: Ζητείται η συνδρομή των κυνηγών για τον εντοπισμό της 80χρονης γυναίκας

Η ηλικιωμένη αγνοείται 13 ημέρες
Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας, που αγνοείται εδώ και 13 ημέρες στο Καινούργιο Αγρινίου.
Οι έρευνες αύριο Tετάρτη 17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν με τη συνδρομή σκύλου, από την Ομάδα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΟΑΝΕΑΝ), την Εθελοντική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (ΕΟΕΔ) Μεσολογγίου, την ομοσπονδιακή θηροφυλακή της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος (ΔΚΟΣΕ), σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Ζητείται η συνδρομή των κυνηγών που γνωρίζουν τη περιοχή και θέλουν να βοηθήσουν.
