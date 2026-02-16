Το Πρόγραμμα του Κινητού Πράσινου Σημείου του Δήμου Ναυπακτίας για τον μήνα Φεβρουάριο

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, συνεχίζεται με επιτυχία η λειτουργία του Κινητού Πράσινου Σημείου, του σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου αυτοκινούμενου οχήματος που φέρνει την ανακύκλωση πιο κοντά στον πολίτη.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και της ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο, μέσω του έργου: «LIFE-IP CEI Greece - LIFE18 IPE/GR/000013».

Η λειτουργία και διαχείριση του Κινητού Πράσινου Σημείου πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Ναυπακτίας. Το όχημα είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να συλλέγει ξεχωριστά τα ανακυκλώσιμα υλικά και επισκέπτεται γειτονιές, σχολεία και απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου, με στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Σημεία στάθμευσης για τον μήνα Φεβρουάριο είναι:

Την Τετάρτη, 18.2.2026, 2ες Εργατικές Κατοικίες, Ναύπακτος, 09:00 - 12:00 και την

Τετάρτη, 25.2.2026, Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Γαλατά, ΔΕ Χάλκειας, 09:00 - 12:00.

Γίνονται δεκτά:

• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (μικρές)

• Μπαταρίες, λαμπτήρες

• Πλαστικά,, αλουμίνιο, χαρτί.

Δεν γίνονται δεκτά:

• Μπάζα και ογκώδη αντικείμενα

• Οικιακά απορρίμματα

• Επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. φάρμακα, χημικά).

Περισσότερες πληροφορίες: Τμήμα Καθαριότητας Δήμου Ναυπακτίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 26343 60431.

Ο Δήμος Ναυπακτίας καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια για ένα πιο καθαρό, πιο πράσινο και πιο βιώσιμο μέλλον, αξιοποιώντας τη δυνατότητα ανακύκλωσης μέσω του Κινητού Πράσινου Σημείου.

Η Ανακύκλωση είναι Υπόθεση Όλων μας!