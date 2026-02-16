Πάτρα: Επί μέρες νεκρές μέσα στο σπίτι τους οι δύο αδελφές

Σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι σοροί δύο αδελφών, ηλικίας 66 και 68 ετών, μέσα στην κατοικία τους στην Πάτρα.

Οι γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στο σπίτι τους, στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον τέσσερις με πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό τους.

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσαν γείτονες, οι οποίοι ανησύχησαν καθώς δεν είχαν διαπιστώσει για ημέρες κάποιο σημάδι ζωής από τις δύο αδελφές. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και, με τη συνδρομή κλειδαρά, εισήλθαν στην κατοικία, η οποία ήταν κλειδωμένη. Στο εσωτερικό του σπιτιού δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης ή αναστάτωσης.

Η μία εκ των δύο γυναικών, που αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα και ήταν κλινήρης, βρέθηκε στο κρεβάτι, ενώ η αδελφή της εντοπίστηκε νεκρή δίπλα της.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου των δύο γυναικών.