ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και κλήσεις: Πώς απατεώνες στέλνουν συνέχεια SMS, δείτε τα πιο συχνά μηνύματα και τι πρέπει να κάνετε

Καραδοκεί, πάντοτε όπως όλα δείχνουν, η απάτη με ψευτικά μηνύματα από την ΑΑΔΕ - και όχι μόνο - με το «mindg gsis sms απάτη», άλλωστε, να είναι μεταξύ των αναζητήσεων με ιδιαίτερη απήχηση στη μηχανή αναζήτησης.

Πρόκειται για μια απάτη τύπου smishing (SMS phishing), όπου ψεύτικα μηνύματα (SMS) υποδύονται την ΑΑΔΕ ή το Gov.gr για να σας εξαπατήσουν, ζητώντας να πατήσετε σε ύποπτα links για δήθεν δέματα, επιστροφές φόρου ή άλλα τέλη, ώστε να κλέψουν προσωπικά σας στοιχεία ή στοιχεία καρτών.

Προσοχή! Μην πατάτε σε συνδέσμους, μην δίνετε στοιχεία, και διαγράψτε το μήνυμα, καθώς η ΑΑΔΕ ποτέ δεν στέλνει τέτοια links, εκτός αν έχετε κάνει εσείς αίτημα.

Mindg Gsis sms απάτη: Πώς να προστατευτείτε

-Μην πατάτε links: Μην κλικάρετε ποτέ σε συνδέσμους (URL) από ύποπτα SMS.

-Διαγράψτε το μήνυμα: Μόλις το αναγνωρίσετε ως απάτη, διαγράψτε το αμέσως.

-Η ΑΑΔΕ δεν ζητά προσωπικά στοιχεία: Η Αρχή δεν ζητά ποτέ ΑΦΜ, κωδικούς, ή στοιχεία κάρτας μέσω SMS.

-Επίσημη πρόσβαση: Συνδεθείτε στο myAADE μόνο μέσω του myaade.gov.gr ή της επίσημης εφαρμογής.

-Επικοινωνία: Για θέματα ΑΑΔΕ, καλέστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο 213 162 1000.

Τι να κάνετε αν λάβετε τέτοιο SMS:

-Αγνοήστε το.

-Μην πατήσετε το link.

-Μην δώσετε στοιχεία.

-Διαγράψτε το άμεσα

Η ΑΑΔΕ για τα μηνύματα απάτη

Για το θέμα έχει εκδώσει και στο παρελθόν ανακοινώσεις η ΑΑΔΕ, όπου χαρακτηριστικά έχει αναφέρει για «κακόβουλες ενέργειες αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων SMS σε κινητές συσκευές (SMISHING), με στόχο την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων τραπεζικών καρτών.



Εφιστούμε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα παραπλανητικά μηνύματα:



-Φαίνεται ότι αποστέλλονται από την ΑΑΔΕ ή κάποια άλλη αξιόπιστη οντότητα, όπως το gov.gr.

-Ισχυρίζονται ότι ο παραλήπτης δικαιούται επιδότηση ή επιστροφή φόρου.

-Παροτρύνουν τη σύνδεση μέσω link σε πλαστή ιστοσελίδα.