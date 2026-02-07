Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το άναμμα της Φλόγας «φώτισε» όλο το Μιλάνο

Συγκλόνισε ο Αντρέα Μποτσέλι

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ολοκληρώθηκε με το άναμμα της Φλόγας, το οποίο συνέβη σε δύο διαφορετικά μέρη. Για πρώτη φορά, δύο ολυμπιακοί βωμοί, ένα από τα σύμβολα των Αγώνων, θα ανάψουν ταυτόχρονα και θα παραμείνουν αναμμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια – ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace) στο Μιλάνο και ο άλλος στην Piazza Dibona της Κορτίνα.

REUTERS/Alkis Konstantinidis

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dg88abecdmu9" ></iframe> </div>

Οι Αλμπέρτο Τόμπα και Ντέμπορα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ ήταν αυτοί που άναψαν τη Φλόγα στα δύο σημεία της Ιταλίας. Ο Αντρέα Μποτσέλι τραγούδησε στο Σαν Σίρο, τη στιγμή που η Φλόγα έμπαινε στο στάδιο και συγκλόνισε άπαντες με την «τρομακτική» και επιβλητική του φωνή.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dg87stq5m1zl" ></iframe> </div>

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dg87xshcgcu9" ></iframe> </div>