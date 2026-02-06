Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ «μάγεψε» στην τελετή έναρξης- Η είσοδος της ελληνικής αποστολής - ΒΙΝΤΕΟ

Στο κατάμεστο στάδιο «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (06.02.2026) η εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Έλαμψε με την εμφάνιση και την ερμηνεία της η διάσημη Μαράια Κάρεϊ.

Στη φαντασμαγορική τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, η Μαράια Κάρεϊ τραγούδησε μία εκτέλεση του τραγουδιού της δεκαετίας του 1950 «Nel blu dipinto di blu», με το διάσημο ρεφρέν «Volare» («Να πετάς»), αποσπώντας επευφημίες στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου. Το κομμάτι είναι παγκοσμίως γνωστό και ως «Volare», που είχε ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση ο Ιταλός τραγουδιστής Ντομένικο Μοντούνιο.

Στην σκηνή εμφανίστηκε και ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα παρουσίασαν μία μοναδική τελετή έναρξης που συνδύασε στοιχεία από τις δύο συνδιοργανώτριες πόλεις, επιδιώκοντας να αποτυπώσει τόσο την αστική όσο και την ορεινή ζωή της Ιταλίας.

Τα πρώτα μέρη της τελετής περιλάμβαναν, επίσης, έναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στο εμβληματικό ποδοσφαιρικό στάδιο.

Ο Ιταλός Πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω βίντεο, στο οποίο ο 84χρονος πολιτικός εμφανιζόταν να διασχίζει την πόλη με ένα από τα ιστορικά τραμ του Μιλάνου.

Στην τελετή συμμετείχαν 1.200 καλλιτέχνες με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι 70 ετών και τον νεότερο να είναι ηλικίας 10 ετών.