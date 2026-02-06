Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ «μάγεψε» στην τελετή έναρξης- Η είσοδος της ελληνικής αποστολής - ΒΙΝΤΕΟ

Συμμετείχαν 1.200 καλλιτέχνες με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι 70 ετών και τον νεότερο να είναι ηλικίας 10 ετών
Στο κατάμεστο στάδιο «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (06.02.2026) η εντυπωσιακή τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Έλαμψε με την εμφάνιση και την ερμηνεία της η διάσημη Μαράια Κάρεϊ.
Στη φαντασμαγορική τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, η Μαράια Κάρεϊ τραγούδησε μία εκτέλεση του τραγουδιού της δεκαετίας του 1950 «Nel blu dipinto di blu», με το διάσημο ρεφρέν «Volare» («Να πετάς»), αποσπώντας επευφημίες στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου. Το κομμάτι είναι παγκοσμίως γνωστό και ως «Volare», που είχε ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση ο Ιταλός τραγουδιστής Ντομένικο Μοντούνιο.
Στην σκηνή εμφανίστηκε και ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι.
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα παρουσίασαν μία μοναδική τελετή έναρξης που συνδύασε στοιχεία από τις δύο συνδιοργανώτριες πόλεις, επιδιώκοντας να αποτυπώσει τόσο την αστική όσο και την ορεινή ζωή της Ιταλίας.
Τα πρώτα μέρη της τελετής περιλάμβαναν, επίσης, έναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στο εμβληματικό ποδοσφαιρικό στάδιο.
Ο Ιταλός Πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω βίντεο, στο οποίο ο 84χρονος πολιτικός εμφανιζόταν να διασχίζει την πόλη με ένα από τα ιστορικά τραμ του Μιλάνου.
Στην τελετή συμμετείχαν 1.200 καλλιτέχνες με τον μεγαλύτερο σε ηλικία να είναι 70 ετών και τον νεότερο να είναι ηλικίας 10 ετών.
Η είσοδος της ελληνικής αποστολής με σημαιοφόρο την Νεφέλη Τίτα
Για πρώτη φορά, η παρέλαση των αθλητών γίνεται ταυτόχρονα σε τέσσερα σημεία, ώστε να συμμετάσχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος — μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση για αυτούς τους Αγώνες, τους πιο «διασκορπισμένους» στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών.
Πρώτη μπήκε η ελληνική αποστολή με τους Αλέξανδρο Γκιννή και Μαρία Ελένη Τσιόβολου (Αλπικό Σκι) και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.
Στους Αγώνες συμμετέχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr