Εθνική πόλο γυναικών: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου

Η Εθνική πόλο των γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Μετά το τέλος και του τελικού ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ουγγαρία, πραγματοποιήθηκε η απονομή των μεταλλίων στις τρεις πρώτες ομάδες, με την Εθνική πόλο των γυναικών να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Ιταλία στον μικρό τελικό.

Την απονομή των χάλκινων μεταλλίων στα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη έκανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.