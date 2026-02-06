Πώς ο Αλέξανδρος Γκιννής έγινε ο κορυφαίος Έλληνας του αλπικού σκι -Σημαιοφόρος σήμερα στους Ολυμπιακούς

Χωρίς κρατική στήριξη, με αμέτρητα ταξίδια, σκληρή προπόνηση και δέκα χειρουργεία, ο 31χρονος πρωταθλητής συνεχίζει να δουλεύει με την ίδια ένταση, έχοντας πλέον μπροστά του τον μεγαλύτερο στόχο της καριέρας του, ένα μετάλλιο στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν από τις 6 Φεβρουαρίου έως και τις 22 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή του Μιλάνου και της Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο στη βόρεια Ιταλία. Στην Κορτίνα Ντ' Αμπέτσο είχαν διεξαχθεί οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1956.

Να βάλει την Ελλάδα στην ελίτ του παγκόσμιου σκι και να τη δει να ανεβαίνει σε βάθρα απέναντι σε χώρες με τεράστια ιστορία και υποδομές.

Σε μια χώρα που δεν έχει παράδοση στα χειμερινά σπορ και όπου το Αλπικό Σκι αντιμετωπίζεται περισσότερο ως χόμπι παρά ως επαγγελματικός αθλητισμός, ο Αλέξανδρος Γκιννής έχει καταφέρει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε απίθανο.

Η σχέση του με το σκι ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Παιδί ακόμη, έκανε τα πρώτα του μαθήματα στον Παρνασσό, με δάσκαλο τον ίδιο του τον πατέρα που ήταν εκπαιδευτής. Το άθλημα ήταν μέρος της καθημερινότητας της οικογένειας. Στα 12 του μετακόμισε για ένα διάστημα στην Αυστρία, ώστε να έχει καλύτερες συνθήκες προπόνησης, και στα 16 ακολούθησε η μεγάλη αλλαγή. Μαζί με την οικογένειά του έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη γενέτειρα της μητέρας του.

Η εξέλιξή του ήταν σταθερή, όμως η τύχη δεν ήταν πάντα με το μέρος του. Οι τραυματισμοί ήρθαν ο ένας μετά τον άλλον και του στοίχισαν συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις, ακόμα και σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι σήμερα έχει περάσει δέκα χειρουργεία. Κάποιοι στη θέση του θα τα είχαν παρατήσει. Εκείνος όχι.

Το 2018 έμεινε εκτός αμερικανικής ομάδας μετά από νέους τραυματισμούς. Τότε πήρε μια απόφαση που άλλαξε τα πάντα. Επέλεξε να αγωνιστεί με την Ελλάδα. «Μετά από εκείνον τον κύκλο τραυματισμών έμεινα έξω και τότε έπρεπε να αποφασίσω τι κάνω. Μίλησα με την ελληνική ομοσπονδία. Μου είπαν από την αρχή ότι δεν υπήρχαν πόροι. Οπότε, έπρεπε ουσιαστικά να το στήσουμε μόνοι μας. Με χορηγούς και ανθρώπους που με στήριξαν, φτιάξαμε μια ομάδα από το μηδέν και συνεχίσαμε», λέει.

Από το 2020 και μετά, φορώντας πλέον τη στολή της Ελλάδας, άρχισε να γράφει ιστορία. Δεύτερη θέση στο σλάλομ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σαμονί, αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κουρσεβέλ. Διακρίσεις που δεν είχε ξαναδεί ποτέ η χώρα στα χειμερινά σπορ.

