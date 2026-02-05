Ακαδημία των Σπορ Πάτρας: Προ των πυλών της Εθνικής κορασίδων

Ένα βήμα πριν την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα κορασίδων βρίσκονται δύο αθλήτριες χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας.

Συγκεκριμένα επιλέχτηκαν στην 20αδα οι αθλήτριες της Πατρινής ομάδας, Μαρία Μαραγκού και Γεωργία Χαμίτι, για την τελική προετοιμασία που θα πραγματοποιηθεί στην Βέροια από 5-8 Φεβρουαρίου 2026.

Από τις παραπάνω θα επιλεγούν 16 αθλήτριες από τον ομοσπονδιακό προπονητή κ. Δημήτριο Σκάρλο που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα (ακόμη 11 χώρες ) στην Μεσογειάδα των κορασίδων.

Η τελική αποστολή θα αναχωρήσει για το Κόσσοβο και την πόλη Πρίστινα, για να πάρουν μέρος στους αγώνες που θα διεξαχθούν από 8-15 Φεβρουαρίου 2026.