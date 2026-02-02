Το πινγκ - πονγκ της Πάτρας είχε την τιμητική του- ΦΩΤΟ

Στην Αθήνα τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης έκοψε στο κτήριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την παραδοσιακή βασιλόπιτα και καλωσόρισε επίσημα το 2026 με ιδανική παρέα τον κόσμο του αθλήματος και επίσημους από τον αθλητικό χώρο.

Η διοίκηση, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο του 2024 και ουσιαστικά έκλεισε έναν χρόνο στο τιμόνι, έκανε αναδρομή στο έργο της, τίμησε τις εθνικές ομάδες για τις περσινές επιτυχίες τους, βράβευσε πρόσωπα με πολύτιμη προσφορά από διάφορους τομείς του Πινγκ - πονγκ και απένειμε τιμητικές πλακέτες στους χορηγούς της σε μία κίνηση αναγνώρισης της μεγάλης βοήθειάς τους.

Το 2026 κιόλας είναι η χρονιά στην οποία η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θα συμπληρώσει 70 χρόνια ζωής (ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1956) και με αναφορά και βίντεο έγινε κι αυτό το στοιχείο κομμάτι της βραδιάς.

Ο πατρινός πρόεδρος του ΔΣ της ΕΦΟΕπΑ Παναγιώτης Τζόβολος στην ομιλία του τόνισε αρχικά ότι «η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη, όμως καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι και να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας» και έκανε αναδρομή στο έργο του ΔΣ το 2025.

Στη συνέχεια χαιρέτησαν την εκδήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και ο και ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας στην Ε.Ο.Ε. Μανώλης Κολυμπάδης, επί σειρά ετών γενικός γραμματέας και πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Πριν την κοπή της πίτας η ομοσπονδία τίμησε τις εθνικές ομάδες, αθλήτριες και αθλητές για τις περσινές επιτυχίες τους, βράβευσε πρόσωπα με πολύτιμη προσφορά σε διαφόρους τομείς του αθλήματος και απένειμε τιμητικές πλακέτες στους χορηγούς της σε μία κίνηση αναγνώρισης της μεγάλης βοήθειάς τους.

Είχαμε και τρεις βραβεύσεις με Πατρινό ενδιαφέρον. Τιμήθηκαν.

Ο Δημήτρης Ντεμίρης για την πολυετή και σημαντική πορεία του ως προπονητής στους Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών αλλά και τη γενικότερη συνεισφορά του στο πατραϊκό πινγκ πονγκ.

Ο διεθνής διαιτητής Απόστολος Τσούνης, που συμπλήρωσε 40 και πλέον χρόνια στο άθλημα.

Ο Αναστάσιος Φουσέκης ως μέλος της εθνικής παίδων που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς.

Στην εκδήλωση ,εκτός του προέδρου Παναγιώτη Τζόβολου, από την περιοχή μας παρέστησαν ο β αντιπρόεδρος και πρόεδρος της ΤΕ ΕΦΟΕΠΑ Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου Νίκος Φιλιππακόπουλος και το μέλος του ΔΣ Δήμητρα Κουμουνδούρου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. Ισίδωρος Κούβελος, το μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. και πρώην γενικός γραμματέας της Μανώλης Κολυμπάδης, ο νομικός σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Βασίλης Κεραμάρης εκπροσωπώντας τ τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον ΓΓΑ Γιώργο Μαυρωτά που απουσίασαν λόγω καθυστέρησης της άφιξής τους από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο του Βελιγραδίου, ο πρόεδρος της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων Με Αναπηρίες Κωνσταντίνος Σιάχος, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, το μέλος της Ε.Ο.Ε. Κυριάκος Κατσώρας.