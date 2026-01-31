Σπάρτακος Πατρών: Πέντε μετάλλια στο 1ο πρωτάθλημα Ελλάδας Box Savate

Ο ‘Σπάρτακος Πατρών του ^Χάρη Γκάζη συμμετείχε με 6 αθλητές στο πρώτο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Σαβάτ που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο 24-25 Ιανουαρίου.

Οι νεαροί αθλητές από την Πάτρα πήραν πολύτιμες εμπειρίες καταφέρνοντας να πάρουν 5 μετάλλια με την αποστολή να κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη!



Η σχετική ανακοίνωση: «Το πρώτο επίσημο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Box Savate ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία!



Συγχαρητήρια στην ομαδάρα του ‘Σπάρτακου Πατρών’ που είναι ενωμένη σαν οικογένεια βοηθώντας πάντα ο ένας τον άλλον.



Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας κ. Χρήστο Κάκο για την μεγάλη προσπάθεια!



Συγχαρητήρια επίσης σε όλους τους διαιτητές, κριτές και προπονητές που συμμετείχαν!



Ένα μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα στον Δάσκαλό Γρηγόρη Πιστικό που ήταν δίπλα σε εμένα και τους αθλητές μου.



6 ΑΘΛΗΤΕΣ – 5 ΜΕΤΑΛΛΙΑ

1 θέση ? ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ με εντυπωσιακή διακοπή στον τελικό



1 θέση ? ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με τεχνικό νοκ-άουτ στον τελικό



2 θέση ? ΣΠΑΧΟ ΝΤΑΟΥΤ με πλειοψηφική απόφαση στο τελικό



3 θέση ? ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΗΣ!



3 θέση ? ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ!



5 θέση - ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»