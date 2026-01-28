Τα πανό που ανέβασαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σε Τάφο του Ινδού και Sunel Arena αντίστοιχα ανέβασαν πανό για να αποχαιρετήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στο κλειστό της Λεωφόρου οι φίλοι του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία, με ένα πανό που έγραφε «καλό ταξίδι αετοί».