Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Τα πανό που ανέβασαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Τα πανό που ανέβασαν οι φίλοι του Παναθη...

Οι οπαδοί των δύο ομάδων σήκωσαν πανό για το σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρουμανία

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σε Τάφο του Ινδού και Sunel Arena αντίστοιχα ανέβασαν πανό για να αποχαιρετήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στο κλειστό της Λεωφόρου οι φίλοι του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία, με ένα πανό που έγραφε «καλό ταξίδι αετοί».

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ανέβασαν πανό με διπλό μήνυμα, καθώς ασχολήθηκαν και με τις δύο τραγωδίες που έχουν συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Έγραψαν χαρακτηριστικά: «Τρίκαλα 26/01/26 Παιδιά χωρίς μάνες» και «Ρουμανία 27/01/26 Μάνες χωρίς παιδιά».

Ειδήσεις Τώρα

Εργοστάσιο Βιολάντα: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη για την πολύνεκρη έκρηξη

Αγρίνιο: Γυναικεία... συμμορία αφαίρεσε κόσμημα μεγάλης αξίας από κοσμηματοπωλείο

Πάτρα: Σοβαρή καταγγελία για βιασμό 53χρονης μέσα στο σπίτι της

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΠΑΟΚ Τροχαίο Ρουμανία ΑΕΚ Παναθηναϊκός

Sports