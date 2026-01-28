Αγρίνιο: Γυναικεία... συμμορία αφαίρεσε κόσμημα μεγάλης αξίας από κοσμηματοπωλείο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μία νεαρή γυναίκα Ρομά ηλικίας 27 ετών, για κλοπή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο στο Αγρίνιο.

Η νεαρή μαζί με άλλες δύο συνεργούς της εισήλθαν στο κατάστημα, επί της οδού Παπαστράτου και με την μέθοδο της απασχόλησης έκλεψαν κόσμημα, συγκεκριμένα χρυσή αλυσίδα λαιμού, αξίας 1.500 ευρώ, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα αστυνομία, και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να συλλαμβάνουν τη μία εξ αυτών. Η γυναίκα παρουσία των αστυνομικών επέστρεψε το κόσμημα στο μαγαζί, ωστόσο με φθορές.

Ενεργούνται αναζητήσεις για τον εντοπισμό των συνεργών της ενώ έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία για κλοπή.